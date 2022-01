Calciomercato. UFFICIALE Nicolas Boiga verso il prestito al Montevarchi

AGGIORNAMENTO 15:10

C'E' L'UFFICIALITA' DEL MONTEVARCHI

L’ Aquila Montevarchi 1902 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Genoa, i diritti alle prestazioni sportive dell’esterno di centrocampo, classe 2002, Nicolas Boiga.

L’esterno ha giocato questa prima parte di stagione con la maglia della primavera del Genoa mentre, nella stagione precedente ha disputato 32 partite con la maglia del Vado in Serie D collezionando due reti e un assist.

Nicolas, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, ha vestito anche la maglia della nazionale Under 18 collezionando 9 presenze con un gol e due assist

Indosserà la maglia numero 77 ed è già a disposizione di Mister Malotti.

ORE 13:08 Potrebbe materializzarsi a stretto giro di posta la prima avventura tra i professionisti di Nicolas Boiga.

L'attaccante loanese, doppio ex rossoblu con la maglia proprio della Loanesi e del Vado, dovrebbe infatti essere ceduto in prestito dal Genoa, dove milita all'interno della squadra Primavera, all'Aquila Montevarchi (Serie C, girone B).

L'operazione è stata imbastita nelle scorse ore e dovrebbe vedere la luce a breve.