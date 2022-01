Giudice Sportivo, Eccellenza. Quattro giornate a Cagliani, due per Moraglia

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 22/12/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (III INFR)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

GARE DEL 23/ 1/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

MOLASSANA BOERO A.S.D.

Per non aver adempiuto all'obbligo della presenza del medico sociale durante la gara (art. 66 NOIF), ne' aver adottato la misura alternativa della presenza dell'ambulanza (CU n.º 1 2020/21 LND).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

MORAGLIA ANDREA (TAGGIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CAGLIANI STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

A seguito di una decisione arbitrale a sfavore, rivolgeva al ddg un'espressione di stampo discriminatorio, accompagnata da un'altra ingiuriosa; alla notifica del provvedimento, ritardava la ripresa di gioco, continuando a protestare, senza lasciare celermente il recinto di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOMBARDO EMANUELE GUGLIE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARISONE LORENZO (ALBENGA 1928)

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

FERRANDO FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

BERTI LORENZO (CADIMARE CALCIO)

RANASINGHE SAMUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

GARIBBO LUCA (FINALE)

ALFANO NICOLO (PIETRA LIGURE 1956)

CHIARABINI MIRKO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ELKAMLI ILIASSE (TAGGIA)

GAMBACORTA LUCA (TAGGIA)

TRAVELLA LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BIANCATO MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BERTANO SIMONE (CADIMARE CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CORVI LUCA (CADIMARE CALCIO)

FERDANI FABIO (CADIMARE CALCIO)

GROSSO EDOARDO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CARBONE ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

TRACANNA ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

ALLEGRO SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

D ARRIGO MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DE MARTINI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

FAEDO STEFANO (FINALE)

DE MARE LUIGI (OSPEDALETTI CALCIO)

PATERNO DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

LEGGIO SAMUELE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

COULIBALY ISSA (ALBENGA 1928)

FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

BARTOLETTI LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ROSSI FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

BROSO FRANCESCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TECCHIATI FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

PONZO GIOELE (FINALE)

SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)

BALLA ERALD (PIETRA LIGURE 1956)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)