Peste suina, Piana: "Sinergia e collaborazione piena dal mondo dell'outdoor"

La sinergia e la collaborazione da parte del mondo Outdoor con la Regione è fondamentale in questo momento delicato.

Lo ha sottolineato il vice presidente e assessore all'Agricoltura Alessandro Piana che ha poi aggiunto:"Ho voluto confrontarmi con i referenti del mondo dell’outdoor in seduta congiunta, dopo i ripetuti contatti di questi giorni insieme all’Antincendio Boschivo della Protezione civile, ringraziando l’impegno dei volontari che si dimostra determinante in aiuto alle istituzioni, soprattutto nei giorni più critici dell’emergenza. La sinergia è basata su ulteriori e crescenti modalità di collaborazione in sicurezza con una cabina regionale di regia unica per valorizzare al meglio il capitale di competenze e la solidarietà di chi conosce approfonditamente il territorio".

"L’obiettivo è quello di ridurre al massimo il periodo di zonazione e di monitoraggio, creando via via una zona rossa utile alla non proliferazione e all’eradicazione dell’epidemia. Intanto abbiamo superato i 300 sopralluoghi nell’area infetta" conclude Piana.