Nuoto, gli Esordienti della Rari Nantes Imperia tornano finalmente in vasca. Appuntamento domenica 30 gennaio a Loano per la III Prova Regionale

Domenica 30 gennaio, gli Esordienti A e B torneranno finalmente in vasca per la III Prova Regionale di Ponente, alla Piscina di Loano.

L'intero gruppo sarà allenato dal tecnico Davide Dreossi che ha assunto la guida anche degli Esordienti B, dopo l'addio per motivi lavorativi di Giulio Ieriti.