Calcio, Eccellenza. Finale vittoria e sorpasso: la Cairese travolta 3-0

FINALE-CAIRESE 3-0 (2' Scarrone, 22' Debenedetti, 67' Scalia)

45'+5' Finisce qui! Il Finale con tre gol conquista tre meritati punti e compie il sorpasso proprio sulla Cairese.

45'+4' Imbucata centrale per Fabbri, ma Calizzano si oppone in uscita e devia la conclusione in angolo.

43' Fallo di Durante sull'ex compagno ai tempi dell'Albissola Galli: ammonito il giocatore gialloblu.

39' Ancora applausi per Scalia che semina Bablyuk sull'esterno e poi viene messo giù da Tissone. Sulla punizione di Garibbo colpo di testa di Galli bloccato da Calizzano.

32' Altro cambio doppio: out Scarrone per Andreetto nel Finale, Piacentini lascia invece spazio a Briano nella formazione cairese.

32' Arriva la conclusione per i gialloblu con Saviozzi, ma il suo diagonale rasoterra fa solamente la barba al palo alla sinistra di Porta.

29' Nella Cairese in campo anche Luca Moretti per un dolorante Colombo. Nel Finale, che aveva già sostituito Gabriele Buttu con Ponzo, fuori Debenetti per Vierci.

24' Ammonito dalla panchina Finocchio per l'esultanza. Intanto la Cairese sostituisce Facello con F. Moretti.

22' Tris Finale! Grande giocata di Scalia che si inventa uno spazio tra due avversari e dalla linea di fondo incrocia un destro che si spegne sul palo opposto e quindi dentro al sacco.

19' Secondo cambio per Buttu: fuori Odasso, in campo va Garibbo.

17' Contrasto aereo tra Pastorino e Odasso, Li Vigni senza esitazione estrae il cartellino rosso per il fantasista cairese.

12' Cambiano entrambi i tecnici: Galli sostituisce Faedo nel Finale, Saviozzi invece prende il posto di Berretta negli ospiti.

11' Attimi di tensione nell'area finalese dopo un contatto tra Piana e Scarrone che danno via a un parapiglia: ammoniti il centrocampista gialloblu, il portiere Calizzano e il dirimpettaio Porta, rosso invece per mister Alessi.

3' Buona opportunità per la Cairese, ma Berretta sbaglia completamente l'approccio col pallone e manca la conclusione.

1' Inizia con un cambio la ripresa: nella Cairese out Brignone, dentro Bablyuk.

SECONDO TEMPO

45' Termina senza recupero la prima frazione di gioco. Giallorossi avanti col doppio vantaggio maturato nel primo quarto di gara.

44' Entrata dura di Scarrone su Piacentini, ammonito il difensore finalese.

42' Fallisce l'occasionissima per il tris il Finale. De Benedetti atterrato in area da Piana, per il direttore palermitano è massima punizione ma dal dischetto Faedo si fa ipnotizzare da Calizzano.

38' Cambio gioco millimetrico per Scalia che scende sulla destra, si accentra e calcia; tiro respinto che finisce a Buttu ma la sua conclusione è debole.

35' Buona triangolazione della squadra valligiana ma Piacentini ancora una volta è poco freddo nell'area finalese.

33' Intervento rude di Facello a centrocampo, ammonito.

32' Prova a organizzare una reazione la squadra del duo Alessi-Bresci che conquista un angolo su buono spunto di Pastorino ma dopo l'angolo tutto termina con un fallo in attacco.

25' Riflesso di Calizzano che nega la gioia della rete a capitan Scalia, caparbio a resistere alla carica di un difensore avversario e calciare in equilibrio precario.

24' Ammonito Piacentini

22' Raddoppia il Finale! Stavolta la punta classe 2003, liberata da un'azione da manuale dei giallorossi, non sbaglia e trafigge l'estremo avversario.

20' Cairese infilata da un'improvvisa verticalizzazione per Debenedetti che però calcia poi malamente a lato.

13' Nuova occasione per gli ospiti in una partita finora molto divertente: Brignone liberato bene al tiro dal vertice sinistro dell'area, calcia debole e Porta blocca in due tempi.

6' Si fa vedere la Cairese dalle parti di Porta con l'ottima intesa del suo tridente offensivo: verticalizzazione per Berretta, velo di Pastorino e palla a Piacentini che calcia ma troppo facile per l'estremo finalese.

4' Spingono i ragazzi di Pietro Buttu, ma stavolta l'estremo cairese risponde coi piedi alla conclusione ravvicinata di Debenedetti.

2' Finale subito avanti! Punizione di Odasso da posizione defilata a pescare la sponda giusta per Scarrone che appostato sul secondo palo trafigge con un preciso diagonale Calizzano.

1' Squadre schierate con divisa gialloblu per gli ospiti valligiani, in completo bianco con inserti giallorossoblu sul petto per il Finale. Si parte!

PRIMO TEMPO

Incasellare un "più tre" per mettere un mattone fondamentale nella corsa playoff in questo campionato a gironi dove sia Finale che Cairese hanno già dimostrato di poter confermare, seppur in un format inedito, il proprio ruolo nel calcio savonese e non solo.

E' una diciannovesima giornata da non sbagliare per le due compagini, attese all'ennesimo scontro negli ultimi anni con la voglia e l'opportunità, quest'oggi, di scrivere un paragrafo importante nelle sorti del Girone A sfruttando anche il calendario delle dirette concorrenti.

Spade incrociate tra due delle migliori difese del girone con 16 gol al passivo per i padroni di casa e una in meno per gli ospiti, ma anche tanti gol, entrambe a quota 31 marcature.

FINALE (3-4-3): Porta; Scarrone, De Benedetti, Pare; Caligaris, Buttu, Odasso, Scalia; Fabbri, Debenedetti, Faedo.

A disposizione: Mondino; Fazio, Galli, Andreetto, Garibbo, Vierci, Finocchio, Murrizi, Ponzo.

Allenatore: P. Buttu

CAIRESE (4-3-1-2): Calizzano; Colombo, Prato, Tissone, Brignone; Durante, Facello, Piana; Pastorino; Berretta, Piacentini.

A disposizione: Rizzo, Moretti L., Doffo, Moretti F., Diamanti, Briano, Gaggero, Bablyuk, Saviozzi.

Allenatore: Alessi/Bresci

Arbitro: Gianluca Li Vigni (Palermo).

Assistenti: Giuseppe Nicolosi (Genova) e Yassine El Hamdaoui (Novi Ligure)