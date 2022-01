Calcio. Il Vallescrivia rimonta il Soccer Borghetto, è 2-2 all'Oliva

SOCCER BORGHETTO - VALLESCRIVIA 2-2 (12' e 25' Carparelli - 45' Bortolai, 85' Cardini)

49' finisce qua! 2-2 all'Oliva

45' inizia il recupero

44' espulsione per Carparelli. Probabilmente una parola di troppo sentita da Laganaro.

40' Ammonito Amarotti, esultanza poco british per l'allenatore ospite

40' CARDINI! PAREGGIO VALLESCRIVIA! COLPO DI TESTA DA POCHI PASSI! LA RIPRENDONO GLI OSPITI

40' Amarotti richiama Tosonotti, spazio a Durand. Cinque alla fine

38' intervento in ritardo di F. Bricchi proprio su Piazzai, giallo

38' fuori anche Kacellari, tra i borghettini entra Piazzai

37' colpo di testa di Pondaco, debole, blocca Vicinanza

35' Brignoli dà fiato a Molina, al suo posto Soldati

30' un quarto d'ora alla fine. Si gioca poco, si corre tanto

28' esce Bortolai nel Vallescrivia, in campo Ramos

27' Staltari a terra, la panchina del Soccer Borghetto protesta per una gomitata ai danni della mezz'ala biancorossa

22' Molina non chiude la partita, sinistro al volo a due passi da Giangrande, palla in cielo. Non era comunque facile trovare la giusta coordinazione

16' la partita entra nel vivo, animi caldi sul rettangolo verde

14' Kacellari a terra in area, il contatto appare netto. Laganaro lascia correre. Proteste anche del Vallescrivia pochi secondi prima per un tocco di mano di Pastorino.

11' Tosonotti entra nel campo e calcia di destro, Vicinanza non si lascia sorprendere dal rimbalzo

10' si va subito dall'altra parte, piattone destro in corsa per Cardini dai 18 metri, pallone colpito male

10' Kacellari per Auteri, il numero 10 borghettino tenta il lob. Il colpo resta nel fucile, facile la parata del portiere ospite

9' gran destro dalla distanza di Pastorino, palla mezzo metro alta sulla trasversale di Giangrande

5' il primo giallo della ripresa è per Condorelli, fasi convulse, giallo esagerato, ma Laganaro vuole placare subito gli animi in campo

1' subito un cambio, nel Vallescrivia esce Watara entra Zanovello

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

45' LA RIAPRE IL VALLESCRIVIA! A FIL DI SIRENA! Bortolai approfitta del pasticcio difensivo biancorosso e riapre i giochi

34' nota tattica ( in ritardo) Soccer con il canonico 4-3-1-2, 4-3-3 per il Vallescrivia

33' Leto dai 22 metri, destro radente, Vicinanza blocca sicuro in due tempi

31' giallo per Staltari, intervento fuori tempo su Cardini

28' Bortolai poco convinto in inserimento, c'era lo spazio e il tempo per presentarsi solo davanti a Vicinanza

26' subito il primo gol il Vallescrivia si è come sciolto. Pressing sparito, il Soccer ha avuto buon gioco a dominare in mediana tanto da trovare il raddoppio

25' CARPARELLI! IL RADDOPPIO BIANCOROSSO! SPIAZZATO GIANGRANDE

24' fallo ingenuo di Vaccaro su Staltari. RIGORE PER IL SOCCER

20' e infatti arriva un errore clamoroso di Giangrande in fase di rinvio, Auteri a porta spalancata fallisce il tap-in. Occasione clamorosa per il raddoppio

19' la foga agonistica prevale sul raziocinio, troppa fretta da una parte e dall'altra

16' difende altissimo il Vallescrivia, ogni sbavatura, come dimostrato in occasione della rete di Carparelli, può costare tantissimo

15' tiro in alleggerimento di . Bricchi, destro poco convinto, palla alta

13' prova ad approfittarne il Soccer, fase di spinta per i padroni di casa

12' esecuzione strepitosa del numero 7 biancorosso, pallonetto al bacio su Giangrande.

12' CARPARELLI! SOCCER IN VANTAGGIO! PALLA IN VERTICALE SPORCATA DA UN GIOCATORE DEL VALLESCRIVIA. L'ASSISTENTE ALZA LA BANDIERINA, LAGANARO CONVALIDA LA RETE!

9' riesce a distendersi il Soccer, palla di Auteri sulla corsa di Taku, angolo

8' tantissima densità in zona palla, il gioco si sviluppa poco in ampiezza

4' molto aggressivi gli ospiti in fase di prima pressione, il Soccer fatica a impostare in queste prime battute

3' prepartita pimpante su entrambi i fronti, sia Brignoli che Amarotti hanno spinto le loro squadre a dare il massimo

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SOCCER BORGHETTO: Vicinanza, Condorelli, Taku, Nardulli, Gagliardo, Pastorino, Carparelli, Kacellari, Molina, Auteri, Staltari

A disposizione: Metani, Angelico, Mandraccia, Piazzai, Soldati, Viola, Serra.

Allenatore: Brignoli

VALLESCRIVIA: Giangrande, Matranga, Bricchi F., Vaccaro, Prestia, Watara, Bortolai, Leto, Cardini, Tosonotti, Pondaco.

A disposizione: Firpo, Zanovello, Ramos, Bricchi J, Molon, Mignacco, Durand. Rizzo

Allenatore: Amarotti

Arbitro: Laganaro di Genova

Assistenti: Grossi e De Pinto di Imperia