Calcio, Promozione. Il Bragno pareggia nel recupero! Il match salvezza con la Veloce finisce 1 a 1

VELOCE - BRAGNO 1-1 (13' Sofia rig. - 92' Galiano)

Finisce qui, il Bragno pareggia nel recupero per l'1 a 1 finale

95' BRAGNO VICINISSIMO AL GOAL VITTORIA! Di Leo non riesce ad intervenire, Galiano prova il pallone su Cerone che finisce di poco sul fondo

92' IL PAREGGIO DEL BRAGNO! Cross perfetto di Di Martino per Galiano che fa sbattere il pallone sul palo prima di fare finite la sua corsa in rete

87' Allontanato mister Monti, l'arbitro gli sventola il giallo per poi convertirlo in rosso

82' Giusto davanti al portiere preferisce cercare un compagno sbagliando clamorosamente

81' Tocca a Tubino per i valbormidesi, esce Negro L.. Per i granata tocca invece a Diana per Fanelli

78' Il Bragno prova a schiacciare i padroni di casa a caccia del pari

74' Fa l'ingresso in campo anche Monni, esce Guerra

72' Di Leo stende Cerato e viene ammonito

70' Nella Veloce è invece il turno di De Luca, lascia il campo Soto Pesce

64' Monti si gioca la carta Cerato, esce Diarra

60' Mezza rovesciata di Soto Pesce che finisce alle stelle

59' Conclusione deviata di Fanelli su cui si allunga Negro salvando i suoi

56' È il turno di Saviozzo nel Bragno, esce un acciaccato Rolla

52' Punizione di Soto Pesce per la testa di Fanelli che manda alto

48' Intervento in ritardo di Osman su Soto Pesce, giallo per lui

46' Inizia il secondo tempo, nessun cambio

SECONDO TEMPO

Ritmi abbastanza sostenuti in questa prima frazione, sintomo di un'attenzione particolare delle due squadre vista l'importanza della posta in palio. I granata passano in vantaggio grazie ad un rigore, poi sono i biancoverdi a recriminare per due episodi dubbi in area

Dopo un minuto di recupero termina la prima frazione con la Veloce in vantaggio per una rete a zero

44' Ammonizione per Sofia per aver ostacolato il portiere nel rinvio

36' Rizzo tocca duro il portiere Cerone, giallo per lui

30' Occasionissima per la Veloce! Cross tagliato di Giguet su cui è provvidenziale la diagonale di Osman

23' Ancora proteste dei valbormidesi per un atterramento di Diarra in area, si va però avanti

22' Il Bragno chiede a gran voce un rigore per un tocco di mano di Giguet, nulla di fatto per l'arbitro

17' Granata vicino al raddoppio, Soto Pesce serve Fanelli che ci prova di destro ma viene murato da Puglia

13' SOFIA È GLACIALE! Negro intuisce ma non riesce a deviare il penalty del numero 9 granata

12' RIGORE PER LA VELOCE! Sofia atterrato in area da Puglia, nessun dubbio per il direttore di gara

8' Uscita nella mischia di Negro, resta a terra Rolla soccorso dal massaggiatore

3' Di Martino ci prova su punizione, Cerone alza in corner

1' Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

Autentica sfida salvezza quella che andrà in scena questo pomeriggio al "Levratto" di Zinola tra Veloce e Bragno. Le due squadre devono fare punti, per non arrivare con l'acqua alla gola a fine stagione. Queste le formazioni scelte da Frumento e Monti:

VELOCE: Cerone, Incorvaia, Zecchino, Grasso, Apicella, Di Leo, Giguet, Giusto, Sofia, Soto Pesce, Fanelli

A disposizione: Barile, Piccone, Bonandin, Palumbo, De Luca, Diana, Scancarello.

Allenatore: Di Leo (Frumento assente).

BRAGNO: Negro N. , Rolla, Bozzo, Osman, Puglia, Guerra, Diarra, Rizzo, Galiano, Di Martino, Negro L.

A disposizione: Binello, Faviozzi, Monni, Tubino, Cerato, Marini.

Allenatore: Monti.

Arbitro: Moro Giovanni di Novi Ligure.