Calcio, Vado. Fisico e cervello per riprendere la marcia. Alle 14:30 c'è il Derthona

E' un Vado che vuole reagire e mettersi subito alle spalle il blackout di Sestri Levante quello che alle 14:30 scenderà in campo al "Coppi" di Tortona.

Troppo brutti i rossoblu per essere veri contro la squadra di Fossati, paragonando il rendimento a quanto dimostrato prima della sosta, basato su attenzione, determinazione ed estremo ordine sul rettangolo verde.

L'avversario odierno, indipendentemente dal risultato, si prospetta come un test efficace, soprattutto per la fisicità espressa dalla squadra di Zichella.

Dettagli su cui il tecnico Solari ha sempre posto l'accento, motivo per cui non è difficile attendersi l'utilizzo di tutti i corazzieri (in tempo di Quirinale) a disposizione per contrastare l'onda d'urto bianconera.

Sul fronte squadra ok al recupero di Cirillo tra i pali, mentre le condizioni di Giuffrida non sono ancora delle migliori. Step ulteriore di crescita per capitan Lo Bosco, la cui autonomia sta migliorando di settimana in settimana.

