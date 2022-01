Il Finale Calcio si mobilita per la famiglia di Feglino colpita dall'incendio dell'abitazione

Non si ferma la solidarietà nel finalese in sostegno della famiglia di Orco Feglino che una settimana fa ha perso tutto nell'incendio della propria abitazione.

In pochi giorni sono state raccolte abiti e quant'altro per affrontare l'immediato futuro, decine di volontari si sono avvicendati per aiutare nei lavori di demolizione e rimozione dei detriti ed è partita anche una raccolta fondi per aiutare la famiglia a ripartire.