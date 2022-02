Calcio, Cairese. Alessi tranchant dopo la debacle di Finale: "Non ha funzionato nulla"

Brutta sconfitta per la compagine gialloblù che incassa tre reti dal Finale e scivola al quarto posto in classifica, aspettando i due recuperi contro Pietra Ligure e Genova Calcio.

Prestazione deludente da parte dei ragazzi di mister Alessi, che così commenta:

”Non ci sono giustificazioni per la partita odierna; non ha funzionato nulla dal punto di vista dell’approccio, dell’atteggiamento, della vittoria dei duelli, tutti elementi importanti per il nostro modo di giocare. Abbiamo disputato un pessimo primo tempo e siamo andati meritatamente sotto per due a zero sia per i gran meriti che vanno riconosciuti al Finale, sia per i tanti demeriti nostri. Dobbiamo subito rialzare la testa. Credo che la nostra sia una squadra con la “S” maiuscola e avremo l’opportunità di rifarci a tre giorni di distanza, sotterrando così la sconfitta: non ce la faremo scappare.”