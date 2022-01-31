Calcio, Serie D: i diffidati e gli squalifcati in vista del turno infrasettimanale

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 29/ 1/2022
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MAPELLI FRANCESCO (CITTA DI VARESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DI RENZO LUCA (CITTA DI VARESE)
GARE DEL 30/ 1/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SCALISE MANUEL (CARONNESE S.S.D.AR.L.)
CALCIATORI ESPULSI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
TADDEI MAX (ASTI)
MAZZOTTI NICOLA (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)
ACQUISTAPACE ANDREA (SANREMESE CALCIO S.R.L.)
GAGLIARDI GIORGIO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TOMA ANDREA (ASTI)
GEMELLI RICCARDO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
SACCA MATTEO (HSL DERTHONA)