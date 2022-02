Calcio, Serie D: i diffidati e gli squalifcati in vista del turno infrasettimanale

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 29/ 1/2022

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAPELLI FRANCESCO (CITTA DI VARESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI RENZO LUCA (CITTA DI VARESE)

GARE DEL 30/ 1/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCALISE MANUEL (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

CALCIATORI ESPULSI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TADDEI MAX (ASTI)

MAZZOTTI NICOLA (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

ACQUISTAPACE ANDREA (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

GAGLIARDI GIORGIO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOMA ANDREA (ASTI)

GEMELLI RICCARDO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

SACCA MATTEO (HSL DERTHONA)