E' arrivato nel corso della mattinata l'ok da parte dell'Albenga al passaggio di Marco Campelli alla Cairese.

Il duttile centrocampista (può essere schierato sia come mezz'ala che come esterno), era infatti finito nel mirino dei gialloblu non appena riaperta la terza sessione di mercato.

Con il via libera da parte del club ingauno non resta che attendere l'annuncio ufficiale, atteso per le prossime ore.