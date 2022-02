Partecipazione brillante per l'Atletica Val Lerrone alla storica Cinque Mulini

Il campo di gara della 90° edizione della Cinque Mulini

di San Vittore Olona, la campestre per eccellenza in Italia, è stato un test positivo per gli atleti dell'Atletica Val Lerrone che hanno

migliorato i loro tempi personali. Il percorso di 4200 metri ha visto Elena Cusato abbattere di 18 secondi la sua media a chilometro e finire la competizione sedicesima su venti partecipanti con il tempo 17' 19".

Soddisfazioni anche per Nicolò Parodi che toglie 10 secondi alla sua media e chiude la gara in 15' 57".



"È stato particolarmente emozionante partecipare a questa storica

competizione che ha permesso ai nostri ragazzi migliorarsi su un percorso spettacolare, di competere con coetanei che hanno già ottenuto ottimi risultati e di vedere dal vivo le prove di grandi campioni nazionali e internazionali.

Questa novantesima edizione ha,inoltre, permesso ai

nostri di scoprire volti e nomi di atleti del passato che hanno partecipato e vinto questa competizione che fa parte della grande storia dello sport Italiano ed internazionale - ha dichiarato Adriano Cusato, vice presidente dell'Atletica Val Lerrone che ha accompagnato alla Cinque Mulini i ragazzi seguiti dai tecnici Andrea Verna e Adina Navradi - La prossima domenica, con una più ampia rappresentativa, saremo sul percorso del 39° cross di Borgaretto, seconda prova regionale del Trofeo Cross giovanile del Piemonte".



In foto Nicolò Parodi e Elena Cusato, categorie Allievi/e