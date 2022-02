Sono ventuno i convocati dell'Imperia per la trasferta di Lavagna. La gara dello stadio Riboli si disputerà domani alle ore 14.30 e varrà come 21esimo turno del girone A di Serie D 2021/2022. Out Arturo Lupoli per il problema fisico accusato contro il Gozzano.

Questa la lista completa:

Bova, Canovi, Cappelluzzo, Carletti, Caruso, Cassata, Castaldo, Coppola, Deiana, Fatnassi, Fazio, Giglio, Losasso, Mara, Minasso, Montanari, Petti, Pillon, Rosati, Vaccarezza, Virga.