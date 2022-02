Calcio, la Sanremese celebra il Festival: maglia speciale per la sfida interna contro il PDHAE di domenica 6 febbraio

Questa sera inizia la 72° edizione del Festival di Sanremo e la Sanremese inende promuovere l'evento più importante della città dei fiori con una iniziativa particolare: domenica prossima 6 febbraio 2022, in occasione della gara interna al Comunale con il Pont Donnaz, i biancoazzurri scenderanno in campo con una divisa celebrativa dedicata alla kermesse canora.

Le maglie, firmate dai giocatori, saranno poi messe all'asta. Il ricavato sarà destinato all'acquisto di ausili medici per le strutture sanitarie del nostro territorio.

Questa mattina, intanto, la Sanremese ha effettuato a Ospedaletti la rifinitura in vista del match di domani col Vado, valido per la ventunesima giornata, in programma allo stadio Chittolina alle ore 14.30.

Al termine dell’allenamento il mister Andreoletti ha diramato l’elenco dei convocati.

Sono 20 i calciatori disponibili: assenti gli infortunati Pellicanó e Aita. Non convocati Piazzolla, Pantano, Bastita, Ferro e Scalzi. Squalificati per un turno Acquistapace e Gagliardi.

PORTIERI: Bohli (2005), Malaguti (2003)

DIFENSORI: Manuel Buccino (2002), Bregliano, Mikhaylovskiy, Nossa, Nouri (2001)

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Maglione (2002), Urgnani (2004), Gemignani, Valagussa, Lodovici (2004), Larotonda (2002)

ATTACCANTI: Anastasia, Vita, Dacosta (2002), Piu (2002), Cinque, Conti (2002).

La partita sarà diretta dal signor Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia. I collaboratori di linea saranno Nidaa Hader di Ravenna e Tommaso Mambelli di Cesena.