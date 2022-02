Calcio, l'Imperia prova il 'colpaccio': Filippo Scalzi rompe con la Sanremese e neroazzurri vicini alla chiusura dell'affare

Filippo Scalzi rompe con la Sanremese e l'Imperia prova il colpaccio. E' questa la bomba di calciomercato che scuote la notte del Ponente ligure.

L'attaccante nato a Sanremo nel 1997, non figura tra i convocati di mister Matteo Andreoletti per la trasferta di Vado e, dietro questa scelta, si celerebbe un'improvvisa frattura nei rapporti.

In poco tempo, si è scatenata un'asta che pare aver visto protagonisti anche i rossoblu del patron Tarabotto ma a spuntarla potrebbe essere l'Imperia, complici anche gli ottimi rapporti con il direttore sportivo Pino Fava. Il dirigente non ha mai nascosto il suo sogno di vedere l'attaccante in neroazzurro, come rivelato a 'Stadio Aperto' lo scorso ottobre.

Scalzi, che in questa stagione ha segnato tre reti tra campionato e Coppa Italia, è una seconda punta mancina, abile anche con il piede destro. In carriera ha indossato la maglia biancoazzurra fin dalle giovanili, con 134 presenze in Serie D, svestendola nella scorsa stagione per passare alla Lucchese in Serie C. Non ancora ventenne, segnò il definitivo 0-2 nella vittoriosa finale di Coppa Italia Serie D nel 2016.

Dopo Castaldo, Foti e Fabbri, Scalzi è il quarto giocatore ad attraversare il Ponente.

Se il ritorno in neroazzurro di Davide Sancinito ha visto una frenata, l'Imperia si mostra più attiva che mai sul mercato assicurandosi un pezzo pregiato per il reparto offensivo. Nelle prossime ore, non sono da escludere movimenti in uscita da Piazza d'Armi.