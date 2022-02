Calcio, Vado. E' già vigilia per mister Solari: "Dopo le ultime due sconfitte rimettiamo i piedi a terra"

Riuscire a eguagliare nel giro di 96 ore lo stesso numero di sconfitte raccolte in un intero girone, rappresenta probabilmente l'unico record negativo collezionato dal Vado in questa stagione.

L'approccio al 2022 non è stato dei migliori per i rossoblu, con le sconfitte di Sestri Levante e Tortona arrivate nell'arco di appena quattro giorni.

"Probabilmente aiuteranno qualcuno a rimettere i piedi a terra - ha commentato mister Matteo Solari - ma la rabbia maggiore è concentrata soprattutto sulla prestazione contro il Sestri Levante.

Domenica, infatti, abbiamo incontrato una squadra di valore, pronta ad esprimere una fisicità davvero importante. Avevamo impostato la partita per aspettarli e ripartire, ma la loro rete iniziale, arrivata dopo nemmeno due giri di orologio, ha permesso loro di imbastire la partita su quel piano tattico che avremmo voluto perseguire noi.

Ad inizio del girone di andata avevamo racconto due punti nelle prime tre partite, ora abbiamo la possibilità di migliorarci, seppur ci attendano due partite comunque complesse contro la Sanremese e il Casale. Turnover in una settimana così densa di impegni? Valuteremo anche a seconda delle caratteristiche dell'avversario: già a Tortona in mediana è stato preferito Papi rispetto a Costantini, proprio per adeguarci meglio alla fisicità del Derthona".