La sottosezione C.A.I. Valbormida Cairo Montenotte compie 60 anni

Un traguardo assai importante: la sottosezione C.A.I. Valbormida Cairo Montenotte ha spento nei giorni scorsi 60 candeline. Una storia nata il 10 gennaio 1962 quando è stata presentata la domanda di costituzione al Consiglio Direttivo della sezione di Savona, accolta poi dal Consiglio Centrale del C.A.I. il 28 gennaio 1962 e con deliberazione comunicata dalla sede Centrale il successivo 29 gennaio.

Un passato di grandi soddisfazioni e un futuro tutto da scrivere. La sottosezione infatti gode di ottima salute: lo scorso giugno ha raggiunto i 100 iscritti (oggi sono 113). Il 2021, nonostante la pandemia, ha fatto registrare un trend positivo con 29 iscrizioni in più rispetto all'anno precedente.

"L'obiettivo - spiegano dal consiglio direttivo - è continuare nella crescita assieme a tutti coloro che ci hanno dato fiducia, in modo tale da raggiungere la nostra prossima cima, magari i 150 iscritti, e perché no, sognare è sempre lecito, arrivare alle 200 iscrizioni. Contestualmente proseguiremo nel lavorare per rendere sempre migliori le esperienze vissute sotto lo stemma della nostra sottosezione".

La sede situata all'interno di Porta Soprana è aperta tutti i giovedì dalle ore 21 alle 22.30. Il consiglio direttivo è composto da Luca Zanco, reggente sottosezione; Carlo Badano, vice reggente; Elisabetta Seccafen, segretario; Angelo Abate, tesoriere; Donato Amato, Donato Angelicchio e Federico Grosso, consiglieri.

"Nel 2021 le gite organizzate hanno coinvolto 250 persone, tra queste figura una giornata promossa in collaborazione col comune di Piana Crixia all'interno del Parco Naturale Regionale - concludono dal consiglio direttivo - Quest'anno abbiamo stilato un buon calendario con escursioni in programma ogni 15 giorni. Le mete scelte sono ubicate principalmente nell'area del Piemonte con qualche excursus in riviera nel periodo invernale".