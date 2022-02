Adesivi offensivi contro Dego, scoppia la polemica: il fatto verrà segnalato alle forze dell'ordine

Arredi pubblici (ma anche grondaie) tappezzati da adesivi "Dego m...." su sfondo rossoblu. Questo quanto accaduto nell'ultimo periodo in Val Bormida. Il motivo del gesto va ricercato con ogni probabilità nella rivalità calcistica con Rocchetta, frazione del comune di Cairo Montenotte. Le due squadre infatti giocano nello stesso girone di seconda categoria.

"Come amministratore che rappresenta un paese di circa 2 mila abitanti chiedo chiarezza. La rivalità tra Dego e Rocchetta c'è sempre stata, ma finita la partita si andava a prendere l'aperitivo tutti assieme. Queste cose hanno poco a che vedere con lo sport e il tifo in particolare" commenta il sindaco di Dego Franco Siri.

La dicitura riguarda Dego, ma gli "adesivari" avrebbero imbrattato numerose località valligiane. Alcuni stickers (diversi riguarderebbero anche il Genoa e la Sampdoria) sarebbero stati rivenuti anche in provincia di Alessandria e perfino a Bologna.

"Oltre ad esserci scritto qualcosa di non piacevole, anche per quelli che non seguono il calcio, - aggiunge il vice sindaco Corrado Ghione - con questi adesivi hanno danneggiato diversi cartelli stradali, alcuni erano nuovi".

Sulla vicenda, secondo quanto riferito, sarà presentata a breve dal comune di Dego una formale denuncia alle forze dell'ordine.

Ferma condanna anche da parte del primo cittadino di Cairo Montenotte Paolo Lambertini: "Questi soggetti utilizzano il loro tempo nell'imbrattare i cartelli, anziché impiegarlo in azioni utili alla comunità, come il volontariato. Siamo di fronte ad un piccolo segnale di degrado che alimenta un misto di tristezza e rabbia".