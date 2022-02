Calcio, Ligorna. A Saluzzo arriva la prima vittoria di mister Roselli: "Stiamo crescendo, sto scoprendo ora nuovi calciatori"

Tre punti importantissimi quelli colti dal Ligorna quest’oggi allo Stadio Damiano contro il Saluzzo, contro una diretta concorrente per la salvezza in Serie D. Torna dunque alla vittoria esterna dopo l’ultima, ottenuta a inizio dicembre contro il Sestri Levante.





Padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Kieling al 16'. Biancoblù che trovano il pari a dieci minuti dalla fine del primo tempo grazie alla prima gemma di Cericola con la nuova maglia. Rete decisiva di Gomes a inizio secondo tempo, su assist dello stesso Cericola.





Questo il commento di Matteo Cericola, ala al primo goal con la casacca biancoblù: «È sempre bello segnare ma sono ancora più contento per il passaggio sul gol di Gomes che ci è servito per il vantaggio. Non è stata una partita semplice, il campo non permetteva di giocare più di tanto, ma siamo stati bravi a chiuderla lo stesso. È una vittoria che serviva alla squadra. Ora però siamo già con la testa a domenica».





Questo il commento di Mister Roselli in zona mista: «Abbiamo meritato facendo la partita su un campo particolare. Anche domenica ero contento, stiamo crescendo e sto conoscendo ancora determinati giocatori. Oggi, per esempio, i due esterni bassi, Garbarino e Bacherotti, hanno giocato terzini e l’hanno fatto molto bene. Hanno giocato vicino a Scannapieco e a Cipolletta, cosa che sicuramente li ha aiutati seppur giocando su un campo in cui era difficile fraseggiare. Due terzini che hanno fatto una partita che non pensavo così buona, non avendoli mai visto giocare dal vivo una partita intera. Sto scoprendo adesso alcuni giocatori.».





Questo il suo commento sull’approccio: «Un’altra buona prova dei ragazzi, sia dei giocatori esperti sia dei giovani. Mi ha fatto piacere trovare un gruppo di ragazzi che ce la mette tutta. Non siamo migliori di molto altri e quindi il nostro obiettivo deve essere quello di mettercela tutta durante la settimana per non avere niente da rimproverarci. L’atteggiamento deve essere quello. Oggi siamo un pochino calati ma è normale in quanto è drammatico giocare ogni tre giorni dopo quasi tre mesi che non giochi. Ecco perché la parte tattica diventa decisiva, per poter stare in campo meglio al fine di avere un po’ più lucidità quando le gambe pesano di più».





Qui un commento su bomber Gomes: «Sono contento dell’apporto di Gomes, un giocatore che, come Donaggio, deve avere un ruolo prettamente offensivo. Ha fatto la seconda partita in pochi giorni, un’ora anche oggi, sfiorando altri goal. I ragazzi grandi devono solo ritornare a fare quello che facevano anni fa e i giovani devono farsi trovare pronti per opportunità che non sempre capitano».





SERIE D

SALUZZO vs LIGORNA 1-2 (1-1)

RETI: 16' Kieling, 35' Cericola, 49' Gomes

SALUZZO: Virano, Bedino, Kieling, Caldarola (46' Pttavino), Carli, Sina (75' Fink) Filho, Gaboardi (46' Andretta), Serino, Pavisich, Pucinelli, Greco. A disposizione: De Marino, Agostini, Costa, Kone, Allasina, Beka. Mister: Briano.

LIGORNA: Fiory, Scannapieco, Bacigalupo (89' Calcagno), Gomes (59' Donaggio), Cericola (75' Salvini), Cipolletta, Lala (75' Botta), Garbarino A., Casanova (79' Gerbino), Silvestri, Bacherotti. A dispozione: Atzori, Costa, Garbarino L., Pregliasco. Mister: Roselli.

ARBITRO: Acquafreddo di Molfetta