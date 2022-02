Calcio, Savona. Marinelli abolisce le quote del Settore Giovanile. Il prossimo anno sarà gratuito: "Le famiglie pagheranno solo il kit di abbigliamento"

"La societa’ ASD SAVONA CALCIO FBC 1907 . si legge nella nota - in vista della stagione sportiva 2022-2023, nello specifico per la crescita e lo sviluppo del proprio settore giovanile, attraverso la figura del Responsabile Alessandro Grandoni è al lavoro affinché si possa tornare ad essere una certezza del territorio.

Il dito puntato contro le società vicine e le loro politiche sulla gestione dei Settori Giovanili hanno portato il massimo dirigente biancoblu a una mossa clamorosa, abolendo di fatto le quote per l'iscrizione al vivaio degli Striscioni.

Dando come priorità assoluta l’aspetto tecnico, la Societa’ nella figura del Presidente Simone Marinelli riconoscerà una borsa di studio agli atleti meritevoli iniziando una collaborazione con le scuole della città evidenziando come essa abbia un’importanza assoluta nell’infondere principi e valori fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi.