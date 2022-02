Calciomercato. Cairese, finalmente Campelli: "Qui c'è un progetto ambizioso"

La società A.S.D. Cairese 1919 comunica il tesseramento del centrocampista classe ’94 Marco Campelli, proveniente dall’ A.S.D. Albenga 1928.

Nel corso della sua carriera, ha vestito importanti maglie nei principali campionati dilettantistici di varie regioni: ricordiamo le sue esperienze in Serie D con le maglie di Sporting Recco, Lupa Roma, Massese e Piombino, e in

Eccellenza con quelle di Alghero, Pietrasanta, Genova Calcio, Tuttocuoio e, appunto, Albenga.

Queste le sue parole con la nuova maglia: “Sono molto felice di aver fatto questa scelta, innanzitutto perché ero a conoscenza della serietà della società e della possibilità di fare parte di una rosa molto valida, con tanti giocatori di alto livello per questa categoria. Mister Alessi è molto capace e mi sono trovato subito bene con lui; abbiamo parlato tanto e mi ha fatto immediatamente capire il modo migliore in cui mettermi a disposizione per la squadra. La mia è stata una scelta tutt’altro che difficile; avevamo già avuto dei contatti, che però non avevano portato ad una conclusione della trattativa e, appena si è riaperta la sessione di mercato e mi è stata data questa opportunità, non ci ho pensato un attimo.

Ho trovato una grande organizzazione e gente splendida che mi ha accolto in maniera esemplare; sono convinto di aver fatto la scelta migliore. Qui c’è un progetto ambizioso e il mio obbiettivo sarà sicuramente quello di provare a fare qualcosa di importante.”