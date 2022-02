Calciomercato. Vado - Scalzi: il pensiero di una notte?

Le parole pronunciate ieri pomeriggio da Matteo Andreoletti, tecnico della Sanremese, sono state particolarmente chiare e nette.

Filippo Scalzi di fatto non rientra più nei programmi tecnici biancocelesti e in poche ore numerose società locali (e non solo) hanno aguzzato gli occhi sull'attaccante matuziano.

Ovviamente anche al "Ferruccio Chittolina" si sono drizzate le antenne, con il Vado pronto a monitorare eventuali sviluppi.

Nella serata di martedì i tam tam sull'interessamento rossoblu si sono fatti insistenti, ma sembrano essere durati fino all'alba del giorno seguente.

Il parco offensivo a disposizione di mister Solari, complice il rientro di Lo Bosco, appare infatti già particolarmente fornito e un eventuale nuovo inserimento (seppur Scalzi sia apprezzatissimo nell'entourage vadese) potrebbe ledere gli equilibri fino ad oggi costruiti.

Bocca cucita anche da parte del ds Luca Tarabotto, sollecitato al riguardo nel post gara. Si attendono sviluppi.