Festival: la maglia '72' della Sanremese consegnata ad Amadeus, Faraldi "Bel momento, lui ha ringraziato con dedica speciale"

Consegnata questa mattina ad Amadeus la maglia celebrativa della Sanremese calcio realizzata in occasione della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana, raffigurante sul retro il nome di Amadeus e, appunto, il numero 72. Il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi hanno accolto la richiesta del direttore generale Andrea Bortolazzi e del presidente Alessandro Masu di consegnare al direttore artistico e conduttore della kermesse la maglia che verrà indossata domenica 6 febbraio, quando allo stadio comunale i biancoazzurri disputeranno una partita contro la squadra valdostana del Pont Donnaz.



La maglia è stata consegnata ad Amadeus in Sala Stampa dall’assessore Faraldi.“E’ stato un bel momento – racconta Faraldi – perché Amadeus ha accolto con molto piacere la maglia realizzata proprio in occasione di questo Festival e ha ringraziato per la dedica così speciale”.



Al termine della partita di domenica, le maglie saranno poi opportunamente lavate, igienizzate, stirate e fatte autografare dai giocatori, per consentire la vendita tramite un’asta di beneficenza tra sostenitori e cittadini della città di Sanremo. Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di ausili utili alle strutture ospedaliere del territorio.