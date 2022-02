Giudice Sportivo, Eccellenza. La Cairese perde Pastorino per tre partite, altri 12 giocatori fermati per almeno un turno

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 26/ 1/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

SCHIAZZA CORRADO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919) (Sanzione attenuata per l'essersi scusato della condotta tenuta).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAZZONI FEDERICO (CADIMARE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BERTANO SIMONE (CADIMARE CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE MARTINI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PADOVAN GABRIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

CALCAGNO MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ZOLA SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BROSO FRANCESCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TECCHIATI FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (I INFR)

MURA EDOARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

GARE DEL 30/ 1/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 125,00

F.S. SESTRESE CALCIO 1919

Al 30' del S.T. sostavano nella zona antistante agli spogliatoi circa 7 persone non presenti in distinta; nonché dal medesimo minuto circa dieci sostenitori rivolgevano All'AA1 espressioni minacciose ed ingiuriose.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 2/2022

ALESSI DIEGO (CAIRESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CESARETTI DAVID (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

LUPO ALESSANDRO (ALBENGA 1928)

AMMONIZIONE (II INFR)

FEROLDI PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GIRIBONE MATTEO (CAIRESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PASTORINO LEONARDO (CAIRESE)

Durante un contrasto di gioco colpiva volontariamente con una gomitata il volto di un giocatore della squadra avversaria.





SQUALIFICA PER DUE GARE

EFFETTIVE BONAVENTURA ROBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

EL KAMEL SOUFIANE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

MINARDI IACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)

BRUSACA FEDERICO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

PIANA MATTEO (CAIRESE)

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ELKAMLI ILIASSE (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RUFFINO ANDREA (ANGELO BAIARDO)

COSENTINO EMANUELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

PADOVAN GABRIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

PORTA CARLO (FINALE)

ERANIO LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CAMPELLI MARCO (ALBENGA 1928)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

SANCINITO DAVIDE (ALBENGA 1928)

BOTTINO SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SCARRONE TOMMASO (FINALE)

MICHELOTTI SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (III INFR)

PANARELLO PIETRO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

CARBALLO EZEQUIEL D. (ALBENGA 1928)

GRAZIANI GABRIEL (ALBENGA 1928)

BROSO FRANCESCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

DE MARTINO DANIELE (FEZZANESE)

FICI ROBERTO (OSPEDALETTI CALCIO)

BRINI GIORGIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

OLIVERI EMANUELE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BARONI FABIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PIACENTINI RICCARDO (CAIRESE)

BAUDI ANDREA (FEZZANESE)

DELL AMICO LORENZO (FEZZANESE)

DEBENEDETTI ALESSANDRO (FINALE)

DAVICO TOMMASO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

RAPETTI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ARETUSO MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

CASSINI STEFANO (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MOHAMADI AYOUB (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

GHIGLIAZZA JACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RAMPINI OMAR (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LERINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BALLANI NICHOLAS (CADIMARE CALCIO)

NACLERIO MATTEO (CADIMARE CALCIO)

CALIZZANO RICCARDO (CAIRESE)

DURANTE ALESSANDRO (CAIRESE)

PROVENZANO CHRISTIAN (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RIGHETTI MARCO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FINOCCHIO DANTE (FINALE)

BILANZONE FEDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MAUCCI RAFFAELE (RIVASAMBA H.C.A.)

RAVONCOLI MIRKO (TAGGIA)