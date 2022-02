Giudice Sportivo, Prima Categoria. Gli squalificati e i diffidati nei gironi ponentini. Tre giornate a Larosa, Piu e Uruci

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 29/ 1/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL 30/ 1/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 125,00 QUILIANO&VALLEGGIA

Per il comportamento dei propri sostenitori, i quali prima della gara, durante il primo ed il secondo tempo, accendevano n. 6 fumogeni, riempiendo di fumo la tribuna e parte del tdg.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

BORGIS ANGELO (ONEGLIA CALCIO)

PUTZOLU GIOVANNI (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DANOVARO CARLO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MOLINARO GIANLUCA (ALTARESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LAROSA SAMUELE (PRA F.C.)

A gioco fermo, colpiva un avversario con un pugno in pieno volto, senza conseguenze lesive; si allontanava dal tdg, solo dopo l'intervento di alcuni compagni di squadra.

PIU NICCOLO (VADESE CALCIO 2018)

Durante un'azione di gioco, si disinteressava della palla e colpiva volontariamente con un violento calcio all'altezza del gluteo un giocatore avversario senza provocargli danni fisici.

URUCI RIGERS (VADESE CALCIO 2018)

Espulso per doppia ammonizione, giunto nei pressi dello spogliatoio scambiava delle frasi con fare alterato con alcuni sostenitori della società ospitante attaccati alla rete; a seguito di questo scambio dibattute, si creava un momento di tensione poiché circa 20-25 sostenitori della società ospitante correvano dalla tribuna verso gli spogliatoi e lo stesso facevano anche una decina di sostenitori della squadra ospite. Il calciatore, allora, voleva uscire dal recinto degli spogliatoi ma veniva trattenuto a forza da un suo compagno. I tifosi all'esterno continuavano a rumoreggiare e probabilmente ad insultarsi tra di loro: dopo circa un paio di minuti, il calciatore rientrava negli spogliatoi ed anche la situazione all'esterno si calmava ed il pubblico tornava sulle tribune.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

BOCCARDO FILIPPO (SPERANZA 1912 F.C.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALVINI DAVIDE (ATLETICO ARGENTINA)

COGLIANO ALESSIO (CITTA DI COGOLETO)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIGNOLI PIETRO (AURORA CALCIO)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

SIRI SAMUEL (MALLARE)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

GILLARDO RODERIC (MALLARE)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

GRISERI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

MAGNANI DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

MERLO FABIO (SAN CIPRIANO)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

PIU NICCOLO (VADESE CALCIO 2018)