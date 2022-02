Giudice Sportivo, Serie D. Mazzata sul Vado. Un mese al presidente Tarabotto, 3 giornata e mister Solari, più 1800 euro di multa

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 2/ 2/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.800,00 VADO

Per avere, alcune persone non autorizzate, al termine della gara, fatto indebito ingresso nell'area degli spogliatoi ed avvicinato gli Ufficiali di gara protestando reiteratamente, e rivolgendo loro espressioni irriguardose senza rispettare le normative vigenti ed il protocollo federale in materia di Covid-19- La presenza si protraeva per circa 5 minuti rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/ 3/2022

TARABOTTO FRANCO (VADO) Per essere, a fine gara, entrato indebitamente e privo di mascherina, nello spogliatoio della Terna Arbitrale protestando reiteratamente all'indirizzo della stessa. Sanzione così determinata anche in considerazione del mancato rispetto delle normative vigenti e del protocollo federale in materia di Covid-19.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SOLARI MATTEO (VADO)

Per avere protestato rivolgendo all'Arbitro reiterate espressioni ingiuriose e blasfeme, allontanato. Al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco contestando la decisione arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCALISE MANUEL (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIDU MARCO (CHIERI)

FASANO GIANLUCA (LAVAGNESE 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARCHISONE LUCA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

COSENTINO MAURIZIO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

PUTZOLU TOMMASO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

MANASIEV ZDRAVKO (HSL DERTHONA)

TODISCO FRANCESCO (HSL DERTHONA)

CARLETTI LUCA (IMPERIA CALCIO SRL)

CASSATA LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DE BODE ALESSIO (VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MENABO SIMONE (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

MONTANARI ANDREA (IMPERIA CALCIO SRL)

BERGAMELLI DARIO (NOVARA FOOTBALL CLUB SRL)

LAARIBI MOHAMED (NOVARA FOOTBALL CLUB SRL)

ZUCCHINI GIANLUCA (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)