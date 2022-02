Calcio, Cairese. La vittoria sul Pietra spiana la strada verso i playoff. Giuliano Bresci: "Riscattato il ko di Finale contro una squadra ben allenata"

La Cairese torna a vincere, dopo la brutta sconfitta di domenica a Finale Ligure, battendo per 2 a 1 il Pietra Ligure, diretta concorrente ai playoff, grazie alle reti di capitan Saviozzi su rigore e di Prato. Grazie a questo successo la Cairese si porta al terzo posto in classifica, in attesa della sfida di domenica prossima contro il Ventimiglia e del recupero contro la Genova Calcio che si terrà mercoledì 9 febbraio. Mister Giuliano Bresci, che ha oggi guidato la compagine gialloblù vista la squalifica di mister Alessi, così commenta: ” Tre punti fondamentali per il campionato e per il nostro obbiettivo principale, quello di giocarci i playoff e importanti anche per riscattare la brutta prestazione di domenica scorsa. Abbiamo incontrato una squadra ben allenata, con un allenatore che stimo molto, che è molto preparato, che ha giocatori di qualità e sapevamo che avrebbero potuto metterci in difficoltà, soprattutto grazie al loro reparto offensivo che ha tecnica e velocità invidiabili. “

Mister Bresci, inoltre, si esprime così sull’ultimo arrivato, Marco Campelli: “Marco ha fatto una grande partita, ma non avevamo dubbi su questo, perché è stato preso per queste sue capacità e perché deve essere un valore aggiunto. Cercavamo un giocatore che potesse farci fare un salto di qualità e lui ne ha molte sia dal punto di vista tecnico, sia da quello caratteriale. Gli facciamo i complimenti e siamo contenti di averlo con noi.”

Da sottolineare la prestazione del nostro portiere, classe ’00, Riccardo Calizzano, autore di una prestazione sopra le righe, che già da alcune partite si sta mettendo in mostra. Complimenti a lui e al nostro Preparatore dei portieri Federico Marini, garanzia di qualità per i giovani portieri della Cairese.