Calcio, Serie D. Varato il regolamento dei prossimi playout

Stilato il regolamento per la stagione 2021/2022 riguardante i Play Out della Serie D.

Confermati gli scontri diretti per sancire retrocessioni e salvezze.

Le squadre classificate al 20^ posto nei gironi A, B, D e H, 19^ dell’I, al 17^ e 18^ negli altri gironi retrocedono direttamente in Eccellenza.

Nel caso due o più squadre occupino al termine del campionato il penultimo posto, e tre sodalizi l’ultima posizione, saranno gli spareggi (in campo neutro) a determinare le squadre retrocesse o partecipanti ai Play Out secondo le specifiche riportate nel C.U. N^ 42/CS. Nell’ulteriore ipotesi in cui due o più squadre occupino, al termine del corrente campionato, il 13° posto in classifica nei giorni C, E, F e G, al 15° nei gironi A, B, D, H, e I, sarà la classifica avulsa a determinare le squadre partecipanti ai Play Out secondo il regolamento esplicitato nel C.U. N^42/CS.

Le squadre classificate al 16^ e 15^ posto nei gironi C, E, F e G sono retrocesse direttamente se il distacco rispettivamente dalla 13^ e 14^ è pari o superiore a otto punti. Stesso discorso nell’A, B, D, H e I se il distacco della 18^ e della 17^ rispettivamente dalla 15^ e 16^ è pari o superiore a otto punti.

Nel caso due o più squadre occupino al termine del campionato il 16° posto con un distacco dalla 13° classificata nei gironi C, E, F e G, il 18° posto con un distacco dalla 15° classificata nei gironi A, B, D, H e I pari o superiore a punti 8 saranno gli spareggi, in campo neutro, a determinare la squadra retrocessa direttamente in Eccellenza senza la disputa dei Play Out.

Stesso discorso anche nell’ipotesi in cui due o più squadre occupino al termine del campionato il 15° posto con un distacco dalla 14° classificata nei gironi C, E F e G, il 17° posto con un distacco dalla 16° classificata nei gironi A, B, D, H e I, pari o superiore a punti 8.

Per i singoli Play Out confermati gli scontri diretti in gare di sola andata in casa della squadra meglio piazzata secondo il seguente schema:

Gironi A, B, D, H e I

15^ vs 18^

16^ vs 17^



Gironi C, E, F e G

13^ vs 16^

14^ vs 15^

Chi perde retrocede in Eccellenza, chi vince si salva. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i supplementari, persistendo la parità retrocederanno le squadre peggior classificate al termine della stagione regolare.

Per tutte le specifiche regolamentari consultare il Comunicato Ufficiale N^ 42/CS