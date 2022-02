La nota matuziana:

La Sanremese Calcio comunica che il difensore Andrea Acquistapace ha rescisso il contratto che lo legava fino al 30 giugno al club biancoazzurro e sarà libero di accasarsi altrove.

Al calciatore, ringraziandolo per la professionalità dimostrata in questi mesi, vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.