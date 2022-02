Ciclismo: per il secondo anno sarà Trofeo Laigueglia Gp Pella Sportswear

Trofeo Laigueglia e Pella Sportswear un binomio all’insegna del ciclismo

Continua la proficua collaborazione tra il Comune di Laigueglia e Pella Sportswear, azienda di Valdengo (BI) leader nel settore nel settore dell’abbigliamento e degli accessori per il ciclismo, nel segno del Trofeo Laigueglia.

La Pella sportswear produce con successo dal 2019 l’abbigliamento che contraddistingue la gara d’apertura del calendario ciclistico italiano, dal 2021 è diventato partner ufficiale di uno degli eventi sportivi più attesi che quest’anno celebra la 59° edizione e si avvicina così alle nozze di diamante.

Il Trofeo Laigueglia, che si avvale della collaborazione e tecnica del G.S Emilia, in programma mercoledì 2 marzo si preannuncia come sempre un appuntamento di rilievo, vedrà al via numerose squadre Worldtour ed Uci Proteam, insomma lo spettacolo è assicurato, il classico percorso che prevede nel finale 4 giri con la salita di Colla Micheri che negli ultimi anni ha contribuito a rendere spettacolare la corsa è una garanzia, aumentando il livello tecnico e favorendo una massiccia partecipazione di pubblico.

“L’amministrazione comunale punta con forza sullo sport ed il ciclismo in particolare per promuovere il territorio – spiega il sindaco Roberto Sasso del Verme – la collaborazione di importanti aziende alla buona riuscita della manifestazione è vista con particolare favore, dimostra ancora una volta quanto il Trofeo Laigueglia sia cresciuto nel corso della lunga storia e l’interesse sempre crescente nei suoi confronti”.

La Pella sportswear contribuisce nel cementare l’antico e solido legame tra Piemonte e Liguria all’insegna del turismo. “Impossibile mancare al Trofeo Laigueglia – afferma Andrea Fortolan amministratore delegato della Pella sportswear – si tratta del Festival di Sanremo per quanto riguarda il mondo delle due ruote, un appuntamento al quale non bisogna mancare, preludio di una grande stagione che ci auguriamo sia foriera di successi per i ciclisti italiani”.