Arrivano nuove chiamate azzurre per i Pirates, weekend di test con i Seamen Milano

La stagione di football americano e’ oramai alle porte per i Pirates1984 che esordiranno nel campionato di 2° divisione nazionale Domenica 06 Marzo alle ore 15,30 in trasferta contro i fortissimi Daemons Cernusco, compagine seriamente candidata al titolo di 2° divisione.

Nel frattempo . in vista delle qualificazioni del gruppo B dei campionati JUNIOR Europei di football americano che si svolgeranno in Italia a Luglio 2022 , con la partecipazione oltre che della nostra nazionale under 19, anche delle avversarie Spagna, Norvegia e Finlandia, si stanno svolgendo degli “evaluation camp” per visionare i migliori talenti che andranno a formare il Blue Team Junior.

Per il prossimo camp in programma a Roma il 12 e 13 Febbraio, sono stati convocati i nostri atleti classe 2004 Fabrizio Longato e Alessandro Canto, rispettivamente running back e defensive end. I nostri ragazzi si sono gia ben comportati nel campionato scorso di 2° divisione con Fabrizio che ha segnato il suo primo td e si e’ messo in luce con ottime doti sia atletiche che fisiche ed Alessandro, ottimo pass rusher, autore di alcuni sack e ottime giocate difensive.

Intanto i ragazzi di Coach Giuso si stanno preparando insieme ad alcuni team di punta sia della 2° divisione che di 1° divisone. Saranno infatti ospiti dei Pirates in questo week end, i Seamen Milano, vice campioni d’Italia. Il team milanese verra’ in riviera a rifinire la preparazione , riprendendo una vecchia tradizione degli anni 80 che vedeva proprio la compagine lombarda effettuare dei test match proprio contro i Pirates.

I Seamen scenderanno in Liguria con tutti gli effettivi, compresi gli import USA e con giocatori italiani vincitori degli ultimi campionati europei con il Blue Team senior.

Eugenio Meini, Direttore Sportivo Pirates 1984 : “ Siamo contenti per le convocazioni dei nostri ragazzi. Spero vivamente che il loro percorso sia ricco di soddisfazioni perche oltre che essere dei bravi ragazzi, hanno entusiasmo , voglia e passione per questo sport. Ancora una volta la scuola Pirates viene presa in considerazione per dare un contributo importante ai team nazionali. Per quello che riguarda i Seamen non possiamo che essere orgogliosi di ospitarli nuovamente a distanza di anni e di poter allenarci insieme a loro. Per migliorare devi sempre prendere esempio da chi hai davanti e cercare di stare al passo. Nel nostro piccolo facciamo tanti sacrifici , vedi l’ultimo investimento con il ripascimento del campo sintetico. Cerchiamo di dare il meglio ai nostri ragazzi ed ai nostri coach, in modo che possono allenarsi senza difficoltà e con impianti adeguati. Noi pretendiamo il loro impegno sul campo ed in allenamento, ma allo stesso tempo gli dobbiamo fornire gli strumenti adeguati per crescere e migliorare”.

Ricordiamo anche le squadre flag junior ( football americano senza contatto) che saranno impegnate questa primavera nei campionati Under 13 e 17, sia maschile che femminile. Sempre per il flag senior, i Pirates stanno allestendo la squadra femminile che sara’ allenata da Alice Menaballi.

ALLENAMENTI PIRATES FIELD Via Saettone s/n , Luceto, Albisola Superiore.

FLAG FOOTBALL JUNIOR U13-17: MARTEDI 18-20; SABATO 10-12,30

TACKLE FOOTBALL: MARTEDI E GIOVEDI 20.30 -22,30