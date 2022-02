Il dna zemaniano in diversi tratti di gara è emerso nel Casale e non poteva essere diversamente data l'esperienza di Giacomo Modica come vice del tecnico boemo.

L'aspetto più importante per i nerostellati sono stati però i tre punti, emersi al termine di 90 minuti iniziati in salita a causa del gol di Capra, ma gestiti con qualità tecnica e fisica come conferma il 4-1 al triplice fischio finale.