Calcio. L'Ospedaletti frena la corsa playoff del Pietra Ligure, Maiano: "Primo tempo spettacolare e potevamo anche vincerla"

Se mister Maiano era alla ricerca di risposte in vista dei playout, negli ultimi 270 minuti può dire di averle trovate. Si allunga la serie positiva orange con il pareggio sul campo di una formazione in piena lotta per un posto nei playoff.

Gara di grande qualità con un primo tempo di spessore da parte dell’Ospedaletti. Al 15’ Martelli scodella in area un calcio di punizione sul quale si avventa Alberti che spara addosso al portiere.

Notevole quantità di gioco a centrocampo, ma poche le occasioni da una parte e dall’altra. Alla mezz’ora ci prova Alfano di testa, Negro devia in angolo. Pochi minuti dopo si mette in mostra anche Ventrice con un ottimo intervento sul tiro di Rovere.

Al 37’, dopo due chance per i padroni di casa, è l’Ospedaletti a trovare il vantaggio: Aretuso tenta la conclusione da fuori che finisce sui piedi di Alberti abile poi a superare il portiere avversario.

La prima frazione si chiude sull’1-0 per gli orange.

Nella ripresa parte bene il Pietra Ligure con il calcio di punizione di Alfano neutralizzato abilmente da Ventrice.

Tra il 66’ e il 68’ doppia occasione per l’Ospedaletti: prima Martelli conclude alto di poco, poi Schillaci si vede respingere la conclusione

Con l’Ospedaletti rimasto in dieci per l’espulsione di Fici, il pareggio dei padroni di casa arriva al minuto 74 al culmine di una discesa dalla difesa di Insolito che serve Metalla per la finalizzazione.

La gara si chiude con una clamorosa occasione per parte. Il Pietra prova un contropiede con Metalla che fallisce clamorosamente il gol, mentre al 92’ Galiera supera in pallonetto il portiere ma la sfera viene salvata sulla linea dalla difesa avversaria.

Al 90’ il triplice fischio del direttore di gara sancisce il definitivo 1-1.

“Nel primo tempo siamo stati spettacolari e abbiamo trovato il vantaggio - commenta mister Maiano al termine del match - nella ripresa, anche per via dell’espulsione di Fici, loro hanno spinto molto e abbiamo fatto più fatica ma, nonostante l’inferiorità numerica, abbiamo c’è stata l’occasione per vincerla. La squadra ha fatto una prestazione super anche per mentalità. Una gara da playout soffrendo e rimanendo sempre in partita. Siamo stati bravi”.

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Ventrice, 2 Ferrari, 3 Fici, 4 Schillaci, 5 Negro, 6 Alberti, 7 Salmaso (16 Galiera), 8 Aretuso, 9 Alasia (14 Facente), 10 Martelli, 11 Genovese (13 Valcelli)

A disposizione: 12 Frenna, 15 Barbagallo, 17 Rovere

Allenatore: Christian Maiano



Pietra Ligure: 12 Berruti, 2 Corciulo (13 Varaldo), 3 Pili, 5 Balla, 6 Tona, 7 Insolito, 10 Rovere, 14 Genta, 16 D’Arcangelo (4 Guaraglia), 17 Metalla, 19 Alfano

A disposizione: 1 Pastorino, 8 Pollero, 9 Cavallone, 11 De Miranda, 15 Battuello, 18 Ballone, 20 Giglio

Allenatore: Mario Pisano



Arbitro: Sig. Andrea Paccagnella (Bologna)

Assistenti: 1° Sig. Enrico Conio (Genova); 2° Sig. Matteo Durante (Genova)



Marcatori: 37’ Alberti, 74’ Metalla

Ammoniti: Fici, Genovese, Aretuso, Rovere, Pili, Ventrice

Espulsi: Fici