Calcio, Serie D. Non c'è sosta per il Vado, alle 14:30 c'è il Casale al Chittolina

Proseguirà oggi pomeriggio il tour de force del Vado, chiamato, dopo Derthona e Sanremese, a confrontarsi con un'altra big del girone A: il Casale.

Resta un mistero su come i bianconeri non siano riusciti a esprimere il loro potenziale, tanto da precipitare a metà classifica.

Domande che però non può permettersi di porsi il Vado, chiamato a replicare la buona prova offerta contro la Sanremese per tornare a muovere la propria graduatoria.

Se contro Sestri Levante e Derthona i rossoblu non avevano convinto, mercoledì scorso la prestazione contro i matuziani non è mancata, tanto da sfiorare a più riprese il gol vittoria prima della beffa finale.

Oggi non ci sarà mister Solari, squalificato per tre giornate, mentre l'infermeria al momento è occupata dal solo Brondi, motivo per cui saranno inserite forze fresche per provare a fare breccia nelle linee di gioco dei piemontesi.

Arbitra Gavini di Aprilia, livescore e webcronaca su Svsport.it dalle 14:30.