Calcio, Serie D. Vado compassato, il Casale ha buon gioco e passa 4-1 al Chittolina

VADO - CASALE 1-4 (7' Capra - 22 Gatto, 40' D'Ancora, 86' Gatto, 93' Forte)

50' Finisce qua! Il Casale espugna 4-1 Vado

48' POKER CASALE, FORTE. RISULTATO MERITATO PER GLI OSPITI

48' solo due i cambi effettuati dal Vado, ancora inutilizzato Quarta

47' D'Ancora per Mullici, completa i cambi Modica

46' Vado anche sfortunato, parata monumentale di Paloschi su Aperi

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' D'Ancora da dietro su Capra, giallo anche per il numero 44

42' ancora due cambi per Modica, entrano Amayah e Onishenko escono Giacchino e Gatto

41' IL CASALE LA CHIUDE, TIRO CROSS DI GIACCHINO, DEVIATO IN PORTA DA GATTO

36' doppio cambio per Modica, entrano Pugliese e Continella, escono Martin e Rossini

35' Lazzaretti verticale per Aperi, destro di prima intenzione che non termina distante dall'incrocio dei pali.

32' anmonito anche Gandolfo, si gioca poco in questi minuti

29' tensione in campo, fallo per Vado, Rossini trattiene palla, Galvanio non gradisce e si scatena un parapiglia. Giallo per il numero 11 ospite

25' Papi out, in campo Galvanio. L'esterno offensivo romano schierato come mezz'ala per sfruttare i suoi inserimenti

23' lo stesso Giacchino viene steso da Anselmo, altro cartellino sventolato dal direttore di gara

22' giallo per Giacchino, intervento fuori tempo su Giuffrida

21' partita congelata in questi minuti, Capra tenta il jolly dalla distanza con Paloschi fuori dai pali, traiettoria però lontana dai pali

15' tiro cross da posizione decentrata di Anselmo, controlla Paloschi

13' a proposito di inserimenti senza palla... entra Lazzaretti, fuori un Cattaneo opaco. Il numero 4 rossoblu è apparso affaticato dagli ultimi impegni

11' Silvestri in ritardo su Capra, giallo

8' Casale sempre alto e aggressivo in questi primi minuti. Il Vado ha davvero pochi spazi da sfruttare. Servono forza e qualità

3' non ci sono cambi in questo avvio di ripresa

1' ripresa al via

SECONDO TEMPO

47' dopo due minuti di recupero e una girata centrale di Lo Bosco, termina il primo tempo

46' sono queste le giocate che deve cercare il Vado. Per impensierire il Casale serve alzare il livello tecnico, forzando qualche giocata oltre la linea difensiva ospite

45' gran palla in verticale di Capra per Lo Bosco, il gol sembra fatto ma il tuffo di testa partorisce una parabola centrale.

44' ammonito Brunetti, intervento sul pallone ma troppo veemente su Gandolfo. Protesta Modica, anch'egli ammonito

41' Rossini straripante fisicamente su Cattaneo che perde il contrasto, cambio campo per Giacchino che entra in area, a rimorchio arriva D'Ancora che non lascia scampo a Cirillo.

40' D'ANCORA! CASALE IN VANTAGGIO!

30' pesante la defezione di Costantini, soprattutto per il modo di giocare del Casale. Con tanto spazio oltre la linea difensiva ospite, i lanci del regista rossoblu sarebbero stati a dir poco pericolosi. Il Vado prova a raccordare il gioco alzando Cattaneso, più basso Papi

26' mancino di Anselmo da fuori, respinge Paloschi, sulla ribattuta Anselmo a terra dopo un contrasto. Si accende un parapiglia, per i giocatori del Casale l'esterno rossoblu è andato a terra con troppa facilità

24' metà del gol del Casale porta la firma di Rossini, bravissimo a ripulire la sfera. Brero leggero nel contrasto, Gatto inspiegabilmente solo.

22' PAREGGIO DEL CASALE, DESTRO ALL'ANGOLINO DI GATTO, TUTTO TROPPO FACILE PER L'ATTACCANTE NEROSTELLATO NEL CUORE DELL'AREA

19' abbranca la palla Cirillo in uscita, seconda uscita sicura per il portiere rossoblu

18' girata di Gatto sul fondo, il direttore di gara rileva però una deviazione, angolo Casale

16' prova a riemergere il Casale, fase di spinta per i nerostellati dopo il gol subito

8' il righello in mediana del Casale permette inserimenti di una facilità irrisoria per il Vado. E' bastato un inserimento di Aperi per sparigliare le carte, assist per Capra perfetto, controllo e gol per l'attaccante finalese, in astinenza da più di un girone.

7' VADO IN VANTAGGIO! CAPRA!

5' fioccano i fuorigioco per il Vado, il Casale conferma la propria linea difensiva particolarmente alta

3' subito una novità nel Vado. Problemi muscolari per Costantini nel riscaldamento, in campo c'è Papi

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADO: Cirillo, Gandolfo, Anselmo, Cattaneo, DE Bode, Brero, Capra, Giuffrida, Lo Bosco, Papi , Aperi.

A disposizione: Colantonio, Tinti, Nicoletti, Costantini, Lazzaretti, Casazza, Lagorio, Quarta, Galvanio.

Allenatore: Prato (Solari squalificato).

CASALE: Paloschi, Darini, Forte, Martin, Rossini, Casella, Brunetti, Silvestri, D'Ancora, Giacchino, Gatto.

A disposizione: Franetovic, Continella, Guarino, Mullici, Pugliese, Amayah, Onishcenko, Cannia.

Allenatore: Modica

Arbitro: Gavini di Aprilia

Assistenti: Mantella di Livorno e Jordan di Firenze