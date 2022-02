L'Atletica Val Lerrone a Borgaretto per il Trofeo Piemonte di Cross Giovanile

Trasferta positiva al 39° Cross di Borgaretto (Torino) - Trofeo Piemonte di Cross Giovanile, per l'Atletica Val Lerrone che colleziona due quarti posti nelle categorie Allieve e Senior F 55.Un podio condiviso in famiglia.

4° piazza per Elena Cusato, categoria Allieve con il tempo 12' 59" sul tracciato da 3200 metri.

Stessa posizione per la madre Marina Bonora, ma nella categoria SF 55, con il tempo 19' 38" sui 4km.

In costante progressione Nicolò Parodi, categoria Allievi, che conquista undecimo posto con il tempo di 14'55" sui 4 km.

Nella categoria Cadette, sul tracciato da 2km, migliora Emma Baradel che è 19esima su 88 al via ed è prima fra le liguri in gara di categoria, con il tempo di 8'20".

Migliora anche Adele Nattero, nella categoria Allieve, che chiude 17esima della sua categoria, con il tempo di 16'14" sui 3200 metri.

Fra gli uomini, Adriano Cusato, categoria SM 55, conquista un 25° posto sui 42 alla partenza.

Il 39° Trofeo di Borgaretto ha visto il ritorno alle gare, con i colori dell'Atletica Val Lerrone, di Moira Molina, categoria SF 45, ventesima di categoria, con il tempo di 23'59 sui 4 km.

In gara anche il giovane dirigente dell'Atletica Val Lerrone, Nicolò Reghin: chiude 5° nella categoria Promosse con il tempo di 21'44".Allenato dal tecnico della Val Lerrone, Andrea Verna, a Borgaretto era portacolori dell'Atletica Arcobaleno.

"Un percorso bellissimo in cui i nostri ragazzi di "tutte le età" si sono espressi al massimo, divertendosi e migliorando le loro prestazioni - ha dichiarato il tecnico Adina Navradi che ha accompagnato la rappresentativa ligure in Piemonte - È stato bellissimo vedere così tanti atleti in gara: una festa dello sport, ben organizzata, che fa bene agli atleti".