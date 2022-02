Calcio, Cairese. Tripla convocazione per i gialloblu: sono Castiglia, Cesi e Turco

La società A.S.D. Cairese 1919 comunica, con grande orgoglio, che tre giocatori della leva 2008, Castiglia Filippo, Cesi Federico e Turco Alessandro sono stati convocati per la selezione finale dell’attività del Centro Federale Territoriale di Alassio (SV), che prevederà, poi, lo svolgimento di un Torneo dei Centri Federali a livello nazionale. I giovanissimi gialloblù, allenati dai mister Luca Biato e Davide Pisano, hanno superato una parte iniziale che vedeva più di trecento ragazzi coinvolti; di questi ne sono rimasti circa una trentina, dai quali poi verranno selezionati coloro che prenderanno parte al torneo vero e proprio. Il Direttore Generale, Franz Laoretti, commenta così la notizia: “Siamo fieri del fatto che una percentuale così alta dei nostri ragazzi sia arrivata a questo punto delle selezioni del Centro Federale e questa è l’ennesima conferma dell’ottimo lavoro che viene svolto non solo a livello di ragazzi che escono dal settore giovanile per approdare in prima squadra, ma anche sulle leve più piccole, che ne sono il futuro. A breve verranno realizzate le selezioni per la leva 2009 e speriamo di ottenere altri importanti risultati.”