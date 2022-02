Calcio. La Virtus Sanremo alza la voce dopo il ko con il Vadino: "Nel Savonese arbitraggi sempre discutibili, giocare a calcio non paga"

Filtra limpido da parte della Virtus Sanremo il rammarico per il ko di ieri pomeriggio contro il Vadino nella sfida per il vertice del girone A di Seconda Categoria.

Venendo alla partita, é assurdo che in 4 occasioni in area avversaria vengano falciati e non si dia mai un rigore. Addirittura due episodi sul risultato di parità ed ancora strano che lanciato a rete centralmente, con davanti soltanto il portiere, venga steso il nostro giocatore in area e l'arbitro dia fallo al limite ed il cartellino giallo.