L'8^ Ronde Val Merula è di Franceschi - Haut-Labourdette

Un equipaggio francese sullo scalino più alto del podio finale dell'8^ edizione della Ronde della Val Merula, disputata oggi ad Andora con l'organizzazione della locale Asd Sport Infinity. E' quello formato da Mathieu Franceschi e Florian Haut-Labourdette che, con la loro Volkswagen Polo R5, non hanno dato scampo agli avversari imponendosi in tutti e quattro i passaggi sulla prova speciale “Passo del Ginestro”. Il giovane transalpino, già seconda forza di questa gara nel 2020 e apparso subito in gran spolvero, dopo il ritiro nella terza prova dei suoi maggiori antagonisti Alessio Profeta - Sergio Racuia (Skoda Fabia) per uscita di strada, sul traguardo finale ha preceduto di 21"4 gli attesi Simone Miele - Nicolò Gonella, inizialmente in sofferenza per l'assetto della loro Fabia, e di 44"8 Andrea Gonella - Fabio Grimaldi (Skoda Fabia), autori di una prestazione regolare.

Soddisfatto, ovviamente, il vincitore. "E' stata una bella vittoria in una bella gara", il suo ermetico rilievo finale. Contento anche Simone Miele, che partiva favorito. "Siamo soddisfatti - ha detto - perché, a parte la prima prova speciale, siamo sempre andati bene e in progressione, riducendo il gap su Franceschi, nostro punto di riferimento. Abbiamo iniziato a capire la vettura e dove lavorare per migliorarla, anche se qui abbiamo corso in condizioni non facili, senza l'asciutto e il sole che ci si aspettava".

In quarta e quinta posizione finale, con un ritardo di 51"6 e 1'01"5, sono giunti, rispettivamente, Luca Fiorenti - Manuel Fenoli e Simone Peruccio - Federico Capilli, anche loro con le Skoda; sesta posizione per la Fabia di Gianluca Tavelli - Nicolò Cottellero, staccati di 1'14"4, e settima per i locali Vittorio Cha - Lorena Boero (Citroën C3).

Ottava posizione assoluta finale ed ennesima grande prestazione per l'imperiese Danilo Ameglio che, con la figlia Michelle alle note e con la fida Peugeot 106 1600, è risultato il più veloce tra le vetture a 2 ruote motrici. Nono posto, invece, per la Peugeot 208 R4 di Loris Mattia Ronzano - Gloria Andreis, che hanno primeggiato nell'affollata Classe Rally4, e decima posizione per Paolo Benvenuti - Jessica Michela Perli, anche loro con la 208.

In Gruppo N, successo di Giovanni Chisci - Fabrizio Filicicchia (Peugeot 106). Mathieu Franceschi e Florian Haut-Labourdette hanno anche fatto loro la classifica riservata agli Under 25, Laura Di Michele - Jessica Femia (Mitsubishi Lancer) hanno primeggiato in campo Femminile mentre Maurizio Rossi - Giorgio Genovese (Peugeot 207) si sono imposti tra gli Over 55.

In gara ad Andora anche il "dakarista" imperiese Maurizio Gerini che, con la Peugeot 208 R4 e Antonello Moncada alle note, ha chiuso in sedicesima posizione. Ventesima piazza finale, invece, per il neo Campione francese su Terra Cyrille Feraud, al via con Jules Escartefigue e con la Volkswagen Polo R5. Hanno concluso la gara 85 dei 96 equipaggi ammessi alla partenza.