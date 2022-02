Basket: Loano ritrova vittoria e sorrisi dopo un mese, battuto il Blue Sea Lavagna

Dopo più di un mese i ragazzi loanesi riescono ad avere la meglio sulla formazione genovese del Blue Sea Basket Lavagna riuscendo a vincere un importante match in chiave campionato.

Iniziano forte i Loanesi che cercano di portarsi subito in vantaggio, ma il punteggio rimane in costante equilibrio fino alla fine del primo quarto che al 10’ vede condurre i biancorossi per 18 a 16. Nella seconda frazione i biancorossi alzano l'intensità difensiva e con parecchi contropiedi riescono a prendere un vantaggio oltre la doppia cifra, i Genovesi cambiano tipo di difesa mettendo la zona e si chiude il primo tempo con i levantini sopra di 9 punti. Al rientro dagli spogliatoi Genova continua a mantenere la zona, i giovani biancorossi stentano a trovare la via del canestro fino alla fine del terzo quarto quando con alcune buone giocate e ribaltando velocemente la palla riescono a trovare dei buoni tiri ed aa incominciare a segnare con continuità. Nel quarto periodo i ragazzi di coach Taverna continuano a giocare bene in attacco contro la zona e grazie ad un ottimo parziale di 23 a 13 riescono ad allungare e concludere la partita sul 71 a 52. Il commento dello staff biancorosso:

“Non è stato un mese facile, purtroppo ci siamo potuti allenare in situazioni molto difficili per via delle molte assenze, per fortuna nelle ultime due settimane siamo riusciti a recuperare tutti i ragazzi che erano disponibili e siamo riusciti ad allenarci con continuità. Sarà importante nelle prossime settimane riprendere il ritmo partita e continuare a lavorare forte sia in difesa che in attacco.” Prossimo appuntamento contro “Virtus Genova” il 12 febbraio a Genova.

Tabellini Basket Loano: Bellato 7, Martino 10, Giromini 8, Tassara 13, Vaccarezza 6, Borgna 3, Giulini 8, Patrone, Berra 10, Bussone 6, Bellando. - All. Taverna A. Ass. Taverna D