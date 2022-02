Calcio, Borgio Verezzi. Si dimette il dg Tuninetti: "Venuti meno ordine, disciplina e meritocrazia"

Sono parole nette ed inequovabili quelle che hanno accompagnato le dimissioni di Fabrizio Tuninetti dalla direzione generale del Borgio Verezzi. Il dirigente ex Pietra Ligure ha infatti deciso di abbandonare il sodalizio borgese.

"I miei metodi di lavoro non coincidono più con quelli della società. Non essendoci più i preupposti per un percorso comune, sono a dare le dimissioni da Direttore Generale del Borgio Verezzi.