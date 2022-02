Calcio, Promozione. Torna a marciare il Ceriale, Fantoni: "Dopo due brutte prove siamo tornati! In questa squadra ci sono giovani molto forti"

Torna al successo il Ceriale, i biancoazzurri superano con un netto 3 a 0 la Dianese&Golfo e allontanano sempre più la zona playout. Ad aprire le danze su calcio di rigore è Vittorio Fantoni, che è così intervenuto dopo l’importante risultato:

“Sapevamo che in questa ripresa dopo la sosta avremmo incontrato squadre forti e ben attrezzate. Abbiamo faticato sia in casa con la Praese, sia in trasferta a Voltri, dove abbiamo perso meritatamente. Domenica invece si è rivisto l’atteggiamento giusto che ci ha contraddistinto nel girone di andata, conquistando tre punti mai in discussione. Ci siamo sempre allenati bene durante le feste e con continuità cercando di andare a migliorare le nostre lacune.”

Risultato che riavvicina la squadra di Biolzi alle zone nobili della classifica: “Questa è una squadra giovane ma molto forte” – conclude il classe 1992 – “Io sono qua da parecchi anni e raramente ho visto giovani così forti. Si è creato un bel mix con noi vecchietti e questo dev’essere il nostro punto di forza. Dobbiamo però puntare a far più punti possibili partita dopo partita e poi vediamo dove siamo, sognare non costa nulla. Ora come dice il nostro mister, siamo una squadra da Conference League.”