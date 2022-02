E' terminata ieri sera l'avventura di mister Davide Montanarelli sulla panchina dell'Asti.

Ad annunciarlo una scarna nota della società: "Al tecnico - si legge - va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni alla guida della formazione biancorossa e l’augurio per un proficuo cammino sportivo futuro".

La decisione del club biancorosso è arrivata dopo il 2-2 interno contro il Borgosesia