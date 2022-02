Calcio, Serie D. L'Asti ha scelto il nuovo allenatore, è Riccardo Boschetto

L'Asti ha scelto il nuovo allenatore, dopo l'esonero avvenuto nelle scorse ore di Davide Montanarelli.

La società biancorossa ha scelto come nuovo tecnico Riccardo Boschetto, ex condottiero della salvezza nella scorsa stagione del Saluzzo.

Il comunicato della società

"La Società A.S.D. ASTI comunica che in data odierna, martedì 8 febbraio, ha affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Mister Riccardo Boschetto. Al tecnico va il ringraziamento per aver accettato la guida della formazione biancorossa e l’augurio per un lungo cammino sportivo con la nostra Società".

Il tecnico sarà presentato alle ore 18.30, presso la sala stampa dello stadio 'Censin Bosia'.