Come scommettere sul Basket: scommesse sportive che possono portare il maggior profitto

Quando si parla di basket, l'NBA è la misura di tutte le cose. Un quadro simile emerge per i bookmakers. Il repertorio delle scommesse sportive NBA offre una portata che va ben oltre i consigli sui giorni di gioco e le scommesse a lungo termine. In questo articolo, daremo un'occhiata ai migliori mercati di scommesse e spiegheremo come è possibile beneficiare delle peculiarità del campionato di basket americano.

I più essenziali consigli per le scommesse NBA

L'NBA è uno dei campionati più eccitanti del mondo per una ragione. Le superstar dominano la scena e forniscono highlights in ogni giorno di partita. I migliori giocatori di basket affrontano molte sfide. Diverse partite si svolgono ogni settimana. Inoltre, ci sono lunghi viaggi attraverso il grande paese, che ha un effetto soffocante sulle condizioni dei giocatori.

Ci sono sempre infortuni che hanno un impatto diretto sulla forza della squadra. Così, se manca uno dei giocatori chiave, il favorito della partita può cambiare in un batter d'occhio. Di seguito sono riportati alcuni consigli che dovrebbero aiutarvi a prendere decisioni migliori sulle scommesse.

Prestare attenzione alla forma dei giocatori

Con 82 partite nella sola stagione regolare, gli infortuni e i cambiamenti tattici influenzano ripetutamente le forze delle squadre NBA. Dovresti quindi tenerti sempre informato sulle decisioni del personale quando scommetti sul basket. In particolare, i top performer in posizioni chiave, come il playmaker, di solito hanno un'influenza decisiva sul risultato.

L'NBA è tutta una questione di velocità

Il campo di gioco è più grande che in altre leghe di basket professionistico, con conseguente maggiore margine di manovra e automaticamente un gioco più veloce. Inoltre, le squadre NBA fanno molti più tiri da tre punti rispetto alle squadre di altre leghe. Nel complesso, l'intero gioco sembra più veloce grazie all'enorme atletismo dei giocatori.

Le statistiche NBA sono una base per le scommesse

Una solida conoscenza del basket americano è la base per il tuo successo nelle scommesse. Ci sono statistiche su tutte le squadre NBA e molte informazioni sui giocatori su Internet. Specialmente nella pre-stagione, ci sono molte posizioni tra favoriti e outsider, che puoi usare a tuo vantaggio quando fai scommesse sportive.

Guarda attentamente la lotteria del draft

La lotteria del draft si svolge subito dopo i playoff, dove le squadre NBA si riforniscono di nuovi giocatori. Questo permette ad alcune squadre di migliorare il loro roster senza perdere giocatori chiave. Le quote dei bookies possono essere confuse qui nei primi giorni di partita e a lungo termine perché il calcolo è in gran parte basato sui dati di rendimento della stagione precedente. Con una buona ricerca, è possibile ottenere un grande vantaggio e beneficiarne quando si scommette sulla NBA.

Le migliori scommesse sportive che puoi fare

Per quanto riguarda le scommesse NBA specifiche, è possibile scegliere tra una vasta gamma di mercati di scommesse. Le scommesse sul basket NBA sono assolutamente versatili e di solito sono dotate di grandi quote.

Nella sezione seguente vorremmo presentarvi i vari mercati di scommesse, che si possono trovare nella maggior parte dei bookmakers: