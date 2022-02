Calcio. Coppa Liguria. Savona senza idee, il Pontelungo passa 2-1 al "Mazzucco" nell'andata dei quarti

SAVONA - PONTELUNGO 1-2 (36' Chariq, 67' Giampà, 72' Castagna)

Il finale da Voze: vittoria esterna per il Pontelungo, che supera 2-1 il Savona nell'andata dei quarti di Coppa Liguria

90' entriamo nel recuper, ancora quattro minuti

84' uomo in meno per il Savona, fastidio muscolare per Castagna che deve lasciare il campo

82' girandola di cambi su entrambi i fronti, dentro Komoni, Esposito M., Guardone, Caredda e Sfinjari

81' tanti errori in fase di costruzione da parte del Savona, non gradisce mister Balleri...

75' chance clamorosa per Chariq, saltati tre avversari in blocco al limite dell'area e botta violenta a tu per tu con Bresciani, che riesce a bloccare con il corpo. Troppo centrale il destro del numero undici granata

72' CASTAGNA LA RIAPRE! 1-2! Deviazione sotto porta del centravanti savonese, svantaggio dimezzato al "Mazzucco"

67' GIAMPA'! 2-0 PONTELUNGO! Nardi raccoglie il pallone sul secondo palo, cross in mezzo per la testa del numero dieci granata che trova l'angolino basso alla sinistra di Bresciani, da rivedere la difesa biancoblu nell'occasione...

60' squillo di Grandoni dal limite dell'area, Ferrari controlla in due tempi

57' esce Y. Vittori, al suo posto Castagna

51' avvio di ripresa di marca inguana, diagonale bel calibrato da parte di Perrier, bravo Bresciani a deviare in angolo con un bel colpo di reni

46' subito due cambi per Balleri, entrano Fonjock e Grandoni al posto di Gallotti e Gamba

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo: vantaggio esterno del Pontelungo sul campo del Savona, decide al momento il gol di Chariq

44' mischia furibonda all'altezza dell'area piccola davanti alla porta granata, i rimpalli favoriscono comunque gli inguani che riescono a spazzare

43' Rossetti di testa va vicino al pari, bravo Ferrari ad arpionare la sfera con la punta dei guantoni concedendo corner ai biancoblu

41' giallo per Perrier, secondo ammonito tra le file del Pontelungo

39' prestazione ben lontana dalla sufficienza quella offerta fin qui dal Savona, il turn over sta probabilmente condizionando il rendimento degli striscioni

36' PONTELUNGO IN VANTAGGIO! CHARIQ! Al primo vero affondo colpisce la formazione di Zanardini, a segno il numero undici granata, nulla da fare per Bresciani sulla conclusione rasoterra dell'attaccante degli ingauni

32' primo giallo del match all'indirizzo di di Chariq, toccato duro Gavarone all'altezza della trequarti

31' prima azione degna di nota costruita dal Savona: Diroccia fa correre Balleri sulla destra, diagonale in corsa non distante dal palo destro della porta difesa da Ferrari

23' tenta un'altra soluzione da fuori la formazione ingauna, Ardissone non inquadra però lo specchio

21' Chariq ruba palla sulla trequarti, controllo e destro da fuori area che si perde abbondantemente a lato

16' Balleri tenta la discesa sulla destra, buona l'idea ma l'esterno biancoblu si allunga troppo il pallone che termina direttamente sul fondo

14' la risposta del Pontelungo è affidata a Nardi, Bresciani è attento e blocca a terra

12' Gamba ci prova di prima intenzione dal limite dopo una corta respinta della difesa granata, sfera alta di poco

10' primi spiccioli di gara nel complesso equilibrati, squadre che si studiano senza riuscire ancora a rendersi pericolose dalle parti di Bresciani e Ferrari

5' rispetto ai rispettivi match dell'ultimo turno di campionato, diversi cambi da parte di Balleri e Zanardini nell'undici di partenza

1' si parte! Divise tradizionali per le due squadre

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Bresciani, Fancellu, Esposito F., Diroccia, Gallotti, Gavarone, Balleri, Vittori A., Rossetti, Vittori Y., Gamba

A disposizione: Rinaldi, Komoni, Esposito M., Fonjock, Carro Gainza, Macagno, Castagna, Grandoni

Allenatore: Balleri

PONTELUNGO: Ferrari, Alizeri, Enrico, Garibizzo, Greco, Caputo, Nardi, Ardissone, Perrier, Giampà, Chariq

A disposizione: Rossi, Gerini, Bovio, Calandrino M., Calandrino S., Ferrara, Guardone, Sfinjari, Caredda.

Allenatore: Zanardini