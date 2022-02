Calcio, Eccellenza. Stasera i recuperi. Genova Calcio, Finale e Albenga con i playoff a portata di mano

Proprio i gialloblu alle 19:00 ospiteranno la Genova Calcio , con i biancorossi a cui basterà un punto per ottenere il pass per garantirsi il passaggio del turno.

Un obiettivo alla portata di mano anche per Finale e Albenga (oggi alla prima di mister Ferraro ), appaiate in classifica a 33 punt i, motivo per cui chi vincerà nel match delle 20:00 al " Felice Borel ", avrà la garanzia di partecipare ai playoff.

Ultima chiamata per rimanere agganciato alla corsa per il quinto posto per il Ventimiglia, obbligato a battere l'Arenzano al "Morel" per non rimanere attardato dal Taggia e dal Pietra Ligure.