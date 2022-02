Calcio, Eccellenza. Tris Finale all'Albenga: i giallorossoblu conquistano la poule promozione

FINALE-ALBENGA 3-1 (17' Odasso, 74' Faedo, 78' rig. De Benedetti - 46' pt Anich)

45'+5' Triplice fischio da parte del signor Ermini. Il Finale conquista i tre punti ed è matematicamente qualificato ai playoff. Per l'Albenga tutto rimandato.

45'+4' Sostituisce l'infortunato G. Graziani mister Ferraro, al suo posto Belvedere.

45' Applausi a scena aperta per Debenedetti che lascia campo a Stagnaro.

43' Quarto cambio nelle fila finalese: ponzo subentra a Garibbo.

41' Cerca una delle sue classiche "comete" Sancinito, ma stavolta la palla finisce alta seppur non di molto.

38' Due sostituzione per il Finale: Fabbri e Caligaris fuori per Buttu e Finocchio. Intanto in uno scontro Faedo-Gargiulo viene ammonito l'esterno finalese.

35' Scellerato intervento di Gargiulo, ma il signor Ermini opta "solamente" per il cartellino giallo.

34' Cambia mister Ferraro che manda in campo Lupo al posto di Anich.

33' Tripletta per il Finale! Dal dischetto freddo De Benedetti che spiazza Vernice.

31' Grande intesa ancora tra Faedo e Debenedetti, stavolta l'ex Imperia ricambia e serve il numero nove che supera di astuzia e abilità il marcatore viene atterrato: calcio di rigore!

29' Bis Finale! Grande giocata di Debenedetti a liberare il compagno di reparto che sbuca tra i centrali ingauni e con un pallonetto supera Vernice.

26' Contropiede di uno scatenato Anich, generoso Fabbri a recuperare e chiudere in corner insieme a De Benedetti.

22' Terzo ammonito dell'incontro, si tratta di Coulibaly. Sulla punizione susseguente Garibbo cerca direttamente la porta dalla metà campo: la palla scheggia la traversa ed esce.

18' Prima sostituzione anche per l'Albenga che manda in campo Coulibaly al posto di Thomas Graziani.

14' Scalia recupera palla a centrocampo, scambia con Fabbri e una volta in area però si fa murare dall'uscita bassa di Vernice.

10' Cambia tutto mister Pietro Buttu: fuori Pare, al suo posto Faedo.

3' Grande conclusione dell'australiano Anich, tiro a giro che termina fuori per una questione di centimetri.

1' Formazioni invariate per i due tecnici, evidentemente soddisfatti di quanto visto nella prima frazione. Si riparte.

SECONDO TEMPO

45'+4' Termina con un pari sostanzialmente giusto tra due squadre che finora han dato vita a un match giusto connubio tra giocate di qualità e agonismo.

45'+2' Pareggio anche nel conto degli ammoniti, tocca a Scarrone finire sul taccuino del signor Ermini.

45'+1' Pareggio dell'Albenga! Scambio impeccabile tra gli avanti ingauni e Anich a tu per tu col giovane portiere finalese stavolta non sbaglia.

44' Primo corner dell'incontro per i bianconeri, senza alcun esito la battuta di Sancinito.

39' Azione veloce per i ragazzi di mister Buttu con Caligaris caparbio nell'area avversaria a vincere un contrasto e metterla in mezzo dove gli avanti però sprecano l'opportunità.

38' Triangolazione avviata da un intelligente colpo di tacco di Carballo, al tiro arriva Thomas Graziani che però pecca di freddezza e si fa parare la conclusione da Mondino.

34' Cross di Barisone lontano dai suoi compagni ma vicino alla porta di Mondino, la palla si spegne sul fondo sfiorando il palo.

32' Rapido capovolgimento di fronte che porta in area finalese Anich, anche stavolta chiude la retroguardia avversaria ripiegando a piene forze.

30' Gioco fermo per un intervento decisamente duro di Gargiulo con Debenedetti costretto a uscire temporaneamente.

27' Azione da manuale per i giallorossoblu, alla fine dal limite dell'area arriva Scalia, tiro forte ma deviato in angolo. Sul corner calciato da Galli sbuca sul primo palo Debenedetti che però sbaglia mira.

23' Fallo di Sancinito su Debenedetti. Il regista ingauno ammonito.

17' Finale in vantaggio! Intervento avventato in uscita di Vernice che abbatte letteralmente Fabbri in area, il signor Ermini lascia inspiegabilmente proseguire e la palla arriva a Odasso che non ci pensa due volte, sistema la mira e col sinistro trafigge l'ex compagno di squadra.

13' Cerca di bucare la retroguardia casalinga sul fronte destro dell'attacco la squadra di mister Ferraro, Scarrone però ha buon gioco su Carballo.

10' Poco da raccontare in questi primi dieci minuti se non una partita dall'alto contenuto agonistico a dispetto del turno infrasettimanale.

4' Partita subito maschia, al fallo di Carballo su De Benedetti replica Scarrone colpendo Thomas Graziani.

1' Fischio d'inizio, si parte!

Si comincia nel ricordo del dottor Claudio Ruffino, medico sociale del Finale improvvisamente scomparso nelle scorse settimane.

PRIMO TEMPO

Incoronarsi regina sotto ai riflettori e guadagnare, con due giornate d'anticipo, l'accesso alla poule promozione del campionato di Eccellenza. Solamente, però, conquistando l'intera posta in palio.

Non servono molte altre parole per descrivere il peso specifico dei tre punti messi in gioco da questa classicissima del calcio dilettantistico provinciale savonese tra Finale e Albenga, recupero della diciassettesima giornata, a suo tempo rinviata per Covid 19.

Un recupero che segnerà il ritorno "in campo" di mister Flavio Ferraro alla guida dei bianconeri, dopo il terremoto inatteso causato dalle dimissioni di Alessandro Lupo.

FINALE (3-5-2): Mondino; Scarrone, De Benedetti, Pare; Caligaris, Odasso, Galli, Garibbo, Scalia; Fabbri, Debenedetti.

A disposizione: Stavros; Fazio, Ponzo, Andreetto, Aroca Cortez, Faedo, Buttu, Stagnaro, Finocchio

Allenatore: P. Buttu

ALBENGA (4-3-3): Vernice; Barisone, Gargiulo, D. Puddu, Gibilaro; G. Graziani, Sancinito, Anich; T. Graziani, Carballo, Dagnino.

A disposizione: Scalvini; Patrucco, Calcagno, Lupo, I. Coulibaly, Belvedere, Beluffi, De Boni, Schiano.

Allenatore: F. Ferraro

Arbitro: A. G. Ermini di Genova