Calciomercato, Carcarese B: doppio tesseramento a fil di sirena, firmano Alexander Giuliano e Marco Giampieri

Inizia il girone di ritorno e arrivano due novità in casa Carcarese. Si uniscono alla rosa a disposizione di mister Siri i difensori Alexander Giuliano, classe 1992, e Marco Giampieri, leva 2000.

Abile sia come centrale che terzino, Guliano è cresciuto nel settore giovanile della Cairese, dove è stato allenato anche dal direttore generale biancorosso Roberto Abbaldo. Per quanto riguarda la prima squadra, ha indossato le maglie di Pallare e Cameranese dove ha militato in Prima Categoria sotto la guida di mister Sardo.

Si è poi trasferito in Norvegia, suo paese natale, dal quale deriva il suo simpatico soprannome “Renna” e dove ha trascorso gli ultimi anni, prima di tornare a vivere a Carcare.

“Un grande acquisto sia dal punto di vista umano che tecnico. Appena riuscirà ad entrare in forma, anche grazie a mister Loris Chiarlone, ci darà una grossa mano per la seconda parte del campionato”, commenta il tecnico Matteo Siri.

"Sono strafelice di poter vedere Alex vestire il biancorosso. Un ragazzo serio, un ottimo calciatore a cui sono legato da tanti bei ricordi. Alex darà il suo importante contributo sul campo, sia come calciatore che come aiuto-istruttore nella leva Piccoli Amici", aggiunge Abbaldo.

Giocatore fisico e, grazie alla sua stazza, bravo nel gioco aereo, Giuliano ha già realizzato il suo primo gol in biancorosso all’esordio contro il Pallare domenica scorsa, in cui la Carcarese ha vinto 4 a 1.

Debutto la scorsa partita anche per il giovane Marco Giampieri, volto già conosciuto nell’ambiente biancorosso. "Siamo contenti di abbracciare anche Marco, un carcarese doc, che dopo qualche anno di inattività per motivi di studi, torna a giocare con la maglia del suo paese. Una pedina nuova a disposizione di mister Siri”, conclude Abbaldo.